El dardo de Laura Fa a Isabel Pantoja: "Ha creado un limbo sobre sus proyectos que nadie sabe qué está ocurriendo"

Isabel Pantoja y su hermano Agustín vuelven a estar en el ojo del huracán. Esta vez es el propio Agustín quien ha sufrido un embargo a raíz de los problemas económicos de la tonadillera.

Hace solo unos meses, Isabel aparecía en la lista de morosos de Hacienda con una deuda que superaba el millón de euros. Ahora, esa carga económica ha terminado salpicando a su hermano.

Aunque en junio aseguraban haber reducido parte de la deuda y confiaban en que proyectos como la serie sobre la vida de Isabel ayudarían a saldarla, desde D Corazón no dudaron en criticar la situación.

"Lo de la serie y todo este 'hype' que crearon ha quedado en un limbo que no sabemos ni qué ha pasado", sentenciaba duramente Laura Fa.

La esperada serie, que se había concebido como la garantía para saldar su deuda con Hacienda, ahora parece estar lejos de cumplir su objetivo.

"Era una garantía de ese dinero para que se pudiera saldar la deuda, no se está vendiendo", comentaba una de las colaboradoras.

La polémica no se queda solo en lo económico. Laura Fa no dudó en criticar la gestión de Agustín Pantoja.

"Trabaja mal y me consta. Su hermano es un mánager nefasto", aseguraba durante el programa. Según la colaboradora, la influencia de Agustín va más allá de lo profesional.

"Su hermano le afecta a nivel trabajo y familiar. Recuerda que fue el primer en tener mala relación con Isa Pantoja", asegura.

Anne Igartiburu, presentadora del programa, quiso indagar más: "¿Crees que el hecho de que Isabel Pantoja esté mejor o peor de dinero tenga que ver con la gestión que haya podido hacer su hermano?", preguntó.

La respuesta de Laura Fa fue contundente: "Totalmente", dijo. La conversación también puso sobre la mesa la relación de Isabel con su hermano.

La presentadora volvió a cuestionar. Esta vez sobre si la tonadillera "no ha podido ser un poco más objetiva" en cuanto a las responsabilidades que le ha adjudicado a su hermano.

La colaboradora explicó la perspectiva de la sevillana. "Es la única persona que no le traiciona. Todo el mundo acaba en la televisión explicando cosas que no quiere Isabel. Al final, ella tiene la sensación de que es el único que está a su lado", sentencia.

Colaboradoras durante su intervención. 'D Corazón'.

Los demás tertulianos no tardaron en reaccionar. "Si ha ocurrido que ha hecho una mala gestión de su patrimonio y que confió en él, no ha sabido llevar a buen puerto la confianza que ha sabido depositar en él", puntualizaban desde plató.

Los colaboradores aseguran que Agustín "se ha dejado llevar por el nerviosismo" al pedir una cierta cantidad económica para la tonadillera que se podría considerar inadecuada.

"Ha querido ajustar los cachés de los trabajos al dinero que necesitaban", criticaron finalmente desde D Corazón.