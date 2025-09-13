Lydia Lozano, entre lágrimas al reencontrarse con Anabel Pantoja tras años distanciadas: "Todos cometemos errores"

¡De viernes! se lucró durante el último programa de sorprendentes regresos a la televisión. Primero fue Rocío Flores la que apareció en pantalla tras casi tres años alejada de los focos, y siguió la misma dinámica Anabel Pantoja. Sin embargo, la sobrina de la tonadillera no volvía con intención de hablar de su vida privada, sino para presentar Bailando con las estrellas, el nuevo concurso de Telecinco.

Al ritmo de la música y acompañada de bailarines, cruzaba Anabel una espectacular alfombra roja demostrando sus dotes en la danza. Al final, le esperaba Santi Acosta para darle la bienvenida: "Estamos encantados de que vuelvas a Mediaset porque lo haces en una faceta nueva". "Estoy súper nerviosa", reconoció ella.

El programa le tenía guardada una sorpresa: un reencuentro con compañeras del pasado. "Has estado en Mediaset y has vivido grandísimos momentos. Con nosotros, hay personas que han compartido contigo grandes momentos", avanzó el presentador. Y seguía: "Hay una persona que ha vivido el distanciamiento que ha tenido de ti y que te quiere decir algo".

En declaraciones de Lydia Lozano a ¡De viernes!, confesó que se arrepentía de haber contado cosas de la relación entre Anabel Pantoja y su pareja, motivo por el cual ambas están distanciadas a día de hoy: "Creo que nunca me debí meter ahí, pero soy muy bien mandada".

"Hemos intercambiado mensajes, pero no la he vuelto a ver", desveló Anabel. Además, confirmó que Lozano "lleva razón cuando dice que hemos tenido una amistad, la vida son aprendizajes y yo no soy quién para juzgar a nadie, pero cuando una sabe que se equivoca...". "Yo estaría igual que ella, porque somos las dos muy lloronas", reconoció.

Anabel Pantoja y Lydia Lozano en '¡De viernes!'. Telecinco

Del plató salió la colaboradora a la búsqueda de Pantoja y, entre lágrimas, le dio un abrazo. "No tienes que llorar, lo que pasa es que no me esperaba verlas a todas", le dijo la influencer. También le dedicó unas emocionantes palabras: "Me alegro, sobre todo, de verte aquí. Te lo mereces, estar aquí en tu casa".

"Lo que tengamos que hablar lo vamos a hablar en privado, yo aquí he venido a contar cosas bonitas y no quiero que llore Lydia ni nadie", añadió.

"No soy quién para juzgar nada, tú estás trabajando, pero mi embarazo no vuelve y eso sucedió ahí. No pasa nada, porque yo cometo errores, cometemos todos errores. Tú eres periodista y tienes que dar información, eso no se me va a olvidar en la vida, pero yo te quería mucho. Cuando tú llorabas, la que iba detrás era yo", concluía.