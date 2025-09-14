Gabriel Guevara, el joven actor de 'Mar afuera' que quiere ir más allá de las series juveniles: "Es lo que me toca ahora"

Comprometido con su trayectoria, Gabriel insiste en que cada proyecto es una oportunidad de crecimiento. “Me involucro mucho. Cojo cada proyecto con ganas, pero depende de lo que trata y si es diferente al anterior ”, confiesa. Además, ha destacado su interés por no encasillarse: "Últimamente para personajes más sexys estoy un poco distante , pero no desprecio ninguno".

¿Cómo descubriste el proyecto de Mar afuera? ¿Conocías previamente la serie italiana?

No conocía la serie italiana, la verdad. De un día para el otro me llamaron y me contaron un poquito de qué iba la trama: un chico de bien que iba a estar en una zona hostil, encerrado con chavales hostiles y peligrosos, y dije que podría ser algo interesante para cambiar de registro. Me llamó mucho la atención y pensé: ¿por qué no?

¿Qué aprendizajes de Hit te han servido en esta serie?

Sí, totalmente, porque es un formato parecido; no son delincuentes, pero son niños que les cuesta adaptarse a la escuela, a los profesores, a los padres, a la autoridad. Van en camino a ese tipo de vida, como los chicos de Mar afuera que ya han llegado al extremo máximo de delincuencia, hostiles, que se sienten abandonados y perdidos.

Me sirvió porque en ese entonces ya hacía de “malotillo”, pero en este caso es totalmente distinto porque mi personaje entra como completamente víctima. Luego, con la trama y a medida que avanza la serie, se ve que han pasado cosas y tampoco soy inocente del todo.

¿Qué fue lo que más te impresionó al construir el personaje de Álvaro?

No quería hacer el cliché de víctima total; tampoco quería achantarme con los otros internos. Quería mostrar carácter personal, llegar a un punto de explotar, que toda la actitud cambie. Hay una evolución: el personaje de Álvaro empieza como víctima y luego se revela un poco por el acoso recibido.

El tema de los padres también me llama la atención, el padre apoya al hijo totalmente, pero la madre más distante, le cuesta asimilar la situación. Es un ejemplo de cómo todos cometemos errores y hay que creer en las segundas oportunidades. De eso también va la serie.

Gabriel Guevara en 'Hit'. RTVE

¿Tuviste margen para aportar tu visión personal al personaje con los directores o guionistas?

Sí, totalmente. Me dieron total libertad los directores; tuve buena química con ellos y pude hacer el Álvaro que yo quería, siguiendo las pautas del guion. Me daban vía libre para interpretar según la sensación del momento, dependiendo de la escena. Me gusta trabajar así y respetar mucho al equipo y al elenco. La experiencia fue muy, muy buena.

Cuando recibes nuevos proyectos, ¿qué nivel de decisión tienes y cómo los escoges?

Me involucro mucho. Cojo cada proyecto con ganas, pero depende de lo que trata y si es diferente al anterior. Me gusta cambiar mucho entre proyectos, aunque puede haber algún patrón repetido como en Mar afuera y Hit. Veo si el proyecto es distinto y luego decido.

El gran impacto de Prime Video te ha dado visibilidad nacional e internacional. ¿Cómo lo estás viviendo?

Lo vivo muy bien, muy feliz, orgulloso y contento de todo el trabajo. Ha sido una proyección muy grande a nivel mundial. No me lo esperaba, pero ha gustado mucho. Estoy agradecido a los fans y es un proyecto que siempre llevaré en el corazón.

¿Sientes alguna presión o aspecto negativo en esta exposición mediática que tienes ahora?

Es parte del trabajo, lo llevo con profesionalidad y tranquilidad. En mi vida cotidiana estoy tranquilo, con amigos y familia. Cuando toca hablar con los medios, comento mis proyectos, pero mi vida privada es mi vida privada.

Gabriel Guevara y su madre, Marlène Mourreau. Redes sociales

¿La experiencia de tu madre te ha ayudado para saber cómo afrontar esta carrera?

Sí, muchas veces me ha dado consejos, igual que mi padre. Siempre me han apoyado en mis decisiones y en todo lo que he hecho con mi vida.

Te gusta explorar registros diferentes en tu trabajo. ¿Hay algún papel que te cueste imaginar haciéndolo?

Últimamente para personajes más “sexys” estoy un poco distante, pero no desprecio ningún proyecto; me gusta cualquier reto. No tengo tabúes, todo es una oportunidad de progreso y lo cogeré con ganas.

¿Qué evolución profesional te ilusiona más a corto plazo? ¿Buscas dar el paso hacia papeles adultos?

Sí, ya me he cansado un poco de las series juveniles, pero como soy joven, me tocará seguir haciendo personajes juveniles. Ahora los últimos proyectos salen un poco de ese ámbito, y eso me gusta. Si me toca algún personaje joven, perfecto, es lo que me toca ahora.

¿Cuáles son los actores o referentes que más te inspiran en tu carrera?

Me gusta mucho Tom Hardy por cómo trabaja los acentos y los matices desde el alma, cómo camina, habla, gesticula. También Christian Bale, cómo actúa, desde una oscuridad potente y naturalidad. Los personajes misteriosos me llaman mucho la atención y creo que puedo hacer uno así. Me fui inspirando poco a poco y cada vez me gusta más este trabajo y lo que conlleva.