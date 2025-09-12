Telecinco recupera 'Casados a primera vista' siete años después de su última edición en Antena 3

Mediaset España ha dado luz verde a la producción de Casados ​​a primera vista, en colaboración con Bulldog TV, la productora de Bailando con las estrellas y Reacción en cadena. El programa, que ya tuvo una anterior etapa en Antena 3, pone a disposición de los solteros anónimos una experiencia única para encontrar el amor, y ya ha abierto desde hoy el casting oficial a través de la página web de Telecinco.

El formato está dirigido a todas aquellas personas que, pese a sus intentos, no han conseguido encontrar una pareja estable. Los participantes se pondrán en manos de un equipo de expertos en relaciones, emociones y psicología que se encargará de seleccionar a las parejas, combinando criterios de afinidad personal, científica y emocional.

La gran diferencia de esta realidad es que las parejas no se conocerán en una cita romántica tradicional, sino directamente en el altar, donde se verán por primera vez y se darán el “sí, quiero”. Desde ese momento, comenzará una convivencia real que pondrá a prueba la compatibilidad señalada por los especialistas.

Casados ​​a primera vista supone una experiencia emocionante en la que la ciencia y la psicología se convierten en el motor de un experimento social que mezcla el amor, el compromiso y la espontaneidad. El objetivo es descubrir si la fórmula técnica puede realmente encender la chispa necesaria para mantener una relación duradera.

El formato no es nuevo en el mundo. Con versiones emitidas en más de 30 países, el programa se ha consolidado como uno de los diez grandes éxitos televisivos internacionales. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca o Alemania han logrado una gran aceptación del público, generando debates sociales y elevados niveles de audiencia.

Sheyla y Carolyne en la cuarta temporada de 'Casados a primera vista'.

En España, Antena 3 emitió cuatro temporadas, producidas por Boomerang TV. La primera de ellas vio la luz en 2015, y promedió 2.692.000 espectadores con un 15,3%, ​y las dos siguientes se mantuvieron por encima de los dos millones. La cuarta, emitida en 2018, sin embargo, acusó un gran desgaste, dejando una media de 1,1 millones y un 11,5%, lo que provocó que no fuese renovado.

La nueva adaptación española de este fenómeno global promete mantener la esencia del original, pero incorporando elementos locales que se conectan mejor con las emociones y costumbres de nuestro país. Para ello, se buscará un casting diverso, que represente distintas edades, estilos de vida y formas de entender las relaciones.

La convocatoria ya está abierta a través de la página oficial de Telecinco, donde los solteros interesados ​​pueden presentar su candidatura y participar en los procesos de selección. El equipo de especialistas llevará a cabo entrevistas y pruebas psicológicas para garantizar que los candidatos sean idóneos para afrontar esta intensa experiencia.

Con Casados ​​a primera vista, Telecinco continúa su apuesta por los programas de citas, tras tener buenos datos con First Dates este verano. Su estreno se presenta como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada, con la promesa de enganchar a millones de espectadores gracias a su capacidad de sorprender y emocionar.