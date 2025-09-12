'Supervivientes: All Stars', como nunca antes lo habías visto: así es vivir una gala en riguroso directo desde Honduras

Este jueves, 11 de septiembre, Supervivientes: All Stars vivía su segunda gala, tras el complicado estreno de hace siete días. Kike Calleja se convertía en el expulsado frente a Fani Carbajo, mientras que Adara Molinero, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Spina salían a la palestra como nominados.

Fue una entrega que se desarrolló con normalidad a diferencia de la del pasado jueves, pero de la que BLUPER puede hablar con pelos y señales. Porque este periódico se ha trasladado a Honduras con el fin de comprobar de primera mano cómo se hace el reality show más extremo de la televisión.

Aterrizamos en los Cayos Cochinos en helicóptero, donde nos reciben y nos dan los primeros detalles Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, y Ángeles Villamarín, directora de producción. La jornada empieza mucho antes de las 14:00 (a esa hora arranca el programa en el país de Centroamérica, en España a las 22:00), incluso para los supervivientes.

45 minutos antes del inicio del espacio, llegan los robinsones en barca. El denominado guionista de juegos les explica y repasa cada movimiento de la primera dinámica, un juego de localización inédito. Este les advierte que no sean bruscos, ya que el juego implica desplazar a uno de sus compañeros en una suerte de jaula.

No hay más tiempo que perder: Laura Madrueño, bajo una sombrilla (el calor en Honduras es sofocante), recibe los últimos retoques de maquillaje antes de avanzar a los espectadores qué se encontrarán esta noche en el formato de Telecinco.

Los nuevos habitantes de Playa Armonía celebran su éxito en 'Supervivientes'. Merce Moreno

El "6 minutos y volvemos" posterior sirve para que los concursantes sean microfonados y dispuestos según su equipo, Playa Caos o Playa Armonía. Adara Molinero resuelve el puzle en tiempo récord y permite a su grupo trasladarse a la playa con más comodidades.

Merece la pena señalar cómo se vive in situ la celebración de la gesta de los nuevos habitantes de Armonía. En plató y desde casa, todo queda bien empastado con aplausos y música épica. En los Cayos, no hay truco televisivo que valga: los gritos de alegría (de participantes y equipo) y el silencio de la isla se entremezclan, provocando un efecto curioso.

La ceremonia de salvación, en la que Noel Bayarri se libró de ser expulsado. Merce Moreno

Antes de que Gloria Camila, la robinsón de la jaula del otro equipo, se enfrascase en el rompecabezas, varios cámaras ya corren hacia otro punto del Cayo. Concretamente, donde tiene lugar la ceremonia de salvación. Noel Bayarri se libra de la expulsión y se asegura una semana más de aventura.

Como señala David Cardona, director de realities de Mediaset, aquí nadie se queda contemplando las musarañas. Y es que cuando parte del equipo de operadores se queda sin plano que grabar, va rápidamente hacia el siguiente punto de directo.

Y donde no se pierde ni un instante el pulso de la gala de Supervivientes es en la cabaña del control de realización. Desde allí vivimos los mejores momentos que dio la Palapa este jueves: el cómico rifirrafe que protagonizaron Gloria Camila Ortega e Iván González, la tensión sostenida de Jorge Javier Vázquez cuando va a anunciar el expulsado, pero da paso a publicidad…

Hasta parece que los realizadores ya tienen el plano de reacción de la persona casi antes de que se pronuncie el comentario que la provoca. Adenás, estos trabajadores conocen el veredicto del espectador desde que se cierra la votación, de manera que tengan capacidad de reacción.

A los mandos está Ángel Ludeña, director del programa en Honduras, el hombre que “tiene el programa metido en la cabeza”, como nos destacan desde Cuarzo, y la voz del pinganillo de Laura Madrueño.

El juego de líder de este jueves en 'Supervivientes: All Stars'. Merce Moreno

Calleja es el primer expulsado de la edición. Después de su sentida despedida con Jorge, emocionándose al saber que pronto se reencontrará con su mujer, el periodista agarra su saco y abandona la Palapa.

Salimos del control para ver cómo se marcha. Sin ser ya concursante, Kike rompe el aislamiento con el exterior y dedica un simpático saludo a la prensa antes de dirigirse al hotel, justo en el que nos alojaremos esta semana. Su aventura acaba el día que empieza la nuestra. Seguiremos informando.