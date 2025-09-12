En 'Supervivientes: All Stars' "nadie tiene nombre": así evita el programa el contacto de los concursantes con el exterior

Es ley en casi cualquier reality show del mundo. Si bien a veces es utilizada para desestabilizar al concursante y alterar la convivencia, la información del exterior está completamente vetada. Es algo que BLUPER está pudiendo comprobar de primera mano en su experiencia en Honduras, siguiendo Supervivientes: All Stars desde dentro cada día.

Este jueves, tras un breve viaje en helicóptero, este periódico pisó los Cayos Cochinos por primera vez. No será la única, ya que nuestra experiencia en el país de Centroamérica durará siete días. A la gala de anoche, habrá que sumar el Conexión Honduras del domingo y el Tierra de Nadie del martes.

Pues bien, en tan solo unas horas explorando Cayo Menor (ubicación de la playa de los juegos, la Palapa o el control de realización), ya ha sido palpable el interés y cuidado que pone el equipo en que los robinsones no tengan distracción alguna en su aventura.

No nos engañemos. Nos hubiera gustado ver ese juego de localización del jueves desde una distancia más cercana, escuchando con mayor claridad los comentarios de los participantes o de Laura Madrueño, pero las indicaciones son estrictas en ese sentido.

Nuestra presencia puede restar concentración a Gloria Camila Ortega, Adara Molinero, Noel Bayarri y compañía. Respecto a este aislamiento extremo, David Cardona, director de realities de Mediaset España, apunta: “En Supervivientes, nadie sabe el nombre de nadie”.

Fani Carbajo y Kike Calleja se abrazan tras conocer el nombre del expulsado. Cuarzo Producciones

Para asegurar que cualquier información externa no ‘contamine’ la experiencia, o para evitar posibles tratos de favor, el contacto verbal o físico entre concursantes y equipo es mínimo.

De hecho, los trabajadores no se llaman por sus nombres entre sí delante del famoso. Por ejemplo, al chico que explica y repasa los juegos a los concursantes antes del directo se le denomina “juegos”. Sin más.

El inspector de playa

El inspector de playa es la única figura autorizada a la que los concursantes pueden pedir algo, y en momentos muy puntuales. Ni siquiera el redactor o el cámara que sigue las andanzas de cada uno pueden perder esa discreción.

Y bien, ¿cómo reaccionaron los participantes al ver en los Cayos Cochinos a cinco medios de comunicación, entre ellos BLUPER, recién llegados desde España? Puede sorprender o no, pero lo cierto es que tienen realmente interiorizada la norma. Alguno, como Tony Spina, lanzaba miradas de desconcierto a la zona en la que nos encontrábamos.

Pero nada más allá. Y no será porque no les falten ganas. Este jueves, tras ser expulsado contra Fani Carbajo, Kike Calleja abandonaba Supervivientes: All Stars. Saco en mano y sonriente, en su salida de la Palapa, no dudó en saludar a la prensa que llevaba viendo toda la gala.