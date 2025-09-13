Pepe Navarro: "Telecinco se ha ido abajo porque se quedó clavada en una televisión única. Ahora está en el cambio"
BLUPER charla con el concursante de 'Bailando con las estrellas', que se estrena este sábado, 13 de septiembre, a las 22:00 horas.
Más información: La segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' está al caer en Telecinco: "Es nuestro buque para este otoño"
Telecinco calienta motores para la gran puesta de largo de Bailando con las estrellas. Este sábado, 13 de septiembre, se estrena el concurso de baile que pretende revolucionar la cadena gracias, en parte, al casting elegido para la segunda temporada.
Uno de los concursantes es Pepe Navarro, periodista y presentador de televisión, que afronta el desafío aunque en un principio, cuando recibió la propuesta, le pareciera “una tontería”. Según ha explicado en la charla en la que estaba presente BLUPER, lo hace con la intención de sentirse activo, de “hacer cosas y pelear”.
Junto a Bárbara Rey, es el más veterano de la edición, aunque eso no implica ninguna rivalidad entre ambos: "Bárbara y yo siempre que nos hemos visto nos hemos reído mucho". Añade, además, que “ya he participado en otros programas colectivos y, al final, siempre acabamos siendo muy amigos, porque en general el artista es una persona noble”.
Con su experiencia en el mundo de la comunicación, ha reflexionado sobre la competencia de audiencias entre David Broncano y Pablo Motos: “Broncano hace un programa sin contenido, lo cual tiene un mérito enorme, pero carece de una base sólida como quizá sí la tenga Pablo”.
También se ha referido a la situación actual de Telecinco: “Los periodos de transición siempre son complicados, porque implican volver a encontrar el modo de ubicarse”.
¿Cómo estás llevando formar parte del elenco de Bailando con las estrellas?
Al principio sonaba un tanto extraño, después es más cómodo, más sencillo y más gratificante. Terminas y te vas a casa. Lo otro era trabajar 55 horas sobre 24. Cuando yo trabajaba y hacía mis programas, me llamaban Dios. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto.
La gente se iba y yo estaba trabajando. Venían por la mañana y yo estaba trabajando. Ahora, gracias a Dios, son otros los que están trabajando cuando yo voy y son otros los que están trabajando cuando llego.
¿Qué valoraste para aceptar la propuesta?
Me han ofrecido algunas cosas a lo largo de este tiempo y demás. Posiblemente no me ha apetecido porque no me sentía bien para hacerlo o sabía que no me iba a dar lo que yo espero de un programa de televisión o de cualquier otro trabajo que haga. Y es que me haga sentir que hago cosas y que peleo.
Este es un programa que, por ejemplo, cuando me propusieron dije 'qué tontería'. Y después fui pensando, lo comenté con mis hijos, y ¿por qué no?, ¿por qué no bailar? Y después de los primeros ensayos, entiendo por qué no.
¿Cuáles eran tus dotes en el baile? ¿tenías experiencia?
Depende de con quién bailo. El trabajo en equipo es muy importante y depende con quién trabajas en equipo. El baile lo que tiene es que trabajas, salvo que bailes una sardana, bailas con una sola persona. Yo soy muy especialista del baile lento, ese que se bailaba solo en una baldosa. Eso se me da de maravilla, unos pasos increíbles, pero creo que aquí no va a ser posible.
Este programa supone de un esfuerzo físico, ¿te has preparado físicamente estos meses?
Debía haberlo hecho, sobre todo para manejar un poquito más de movilidad. Lo que pasa es que yo suelo hacer deporte con cierta asiduidad, porque estás más preparado para esas cosas, pero es que no he perdido la movilidad. Al no perder la movilidad, la flexibilidad y demás, posiblemente sea no más fácil, pero menos doloroso el bailar.
Suelo hacer submarinismo, pero aparte de eso, sobre todo lo que hago cuando estoy en Ibiza, es caminar y correr. Pero no me estoy preparando para las Olimpiadas. Eso sí, estoy preparado por si De la Fuente me llama para la selección, si hay una baja, ahí estoy.
"Bárbara y yo siempre que nos hemos visto nos hemos reído mucho, es imposible que haya pique"
Bárbara Rey y tú sois los veteranos de Bailando con las estrellas, ¿cómo os lleváis?¿hay pique entre vosotros?
Bárbara y yo siempre que nos hemos visto nos hemos reído mucho, es imposible que haya pique. A mí me recuerda mucho cuando vivía en Nueva York, la gente que vivíamos allí nos entendíamos mucho, siendo de distintos orígenes profesionales. Nos unían dos cosas: el idioma y ese espíritu de salir de tu casa para crecer.
Yo creo que aquí es más o menos lo mismo. Todos están unidos por algo y es una sensibilidad, una inquietud. Eso está por encima de las competencias. Lo digo porque ya he estado en algún otro programa colectivo y la verdad es que terminamos siendo todos muy amigos, porque en general el artista es una persona noble.
Has estado al frente de programas con mucho éxito, ¿sigues consumiendo la televisión?
No, veo muy poca televisión. He tenido cuatro hijos y me he visto todas las películas de niños y todos los programas infantiles que se puedan imaginar.
Recuerdo una vez que con mi hija, la que tiene 19 años, una noche nos sentamos a ver un programa y lo pasamos muy bien porque íbamos comentando cosas.
¿Qué programa era?
Me resbala. Ella disfrutaba porque compartía con su padre.
"Broncano hace un programa sin contenido, que tiene un mérito de narices, pero carece de un contenido sólido"
Como comentábamos, has protagonizado batallas por las audiencias. ¿Cómo has visto el duelo entre Pablo Motos y David Broncano?
Es digno de análisis uno y otro porque son dos maneras distintas de entender la televisión. El programa de Broncano es muy personalista, sin Broncano no existiría este programa. Resume en sí mismo lo que es Internet, los contenidos de Internet son totalmente banales, no existen.
Broncano hace un programa sin contenido, que tiene un mérito de narices, pero carece de un contenido sólido como posiblemente lo es Pablo. El programa de Motos sin él no existiría, pero podría hacerse de otra manera. Son dos programas distintos, dos opciones distintas.
¿Con cuál te quedas?
No tengo predilección por ninguno de ellos. Respeto el trabajo de todos mis compañeros. Pablo lleva 20 años, pero no me decanto por ninguno porque a mí me parece que tanto uno como otro merecen la pena. Son contenidos distintos, es decir, uno juega fútbol y otro juega baloncesto.
"Se pueden hacer los mismos contenidos con la misma libertad de antes que ahora, lo que pasa es que la gente se autocensura demasiado"
La televisión ha cambiado mucho desde que tú estabas hasta ahora, ¿crees que antes era más libre?
Lo que he visto es un gran cambio en el vocabulario. El contenido es una cuestión de valentía, que la cadena te lo deje hacer. Se pueden hacer los mismos contenidos con la misma libertad de antes que ahora, lo que pasa también es que la gente se autocensura demasiado. Se le tiene demasiado miedo a Internet.
El 'wokismo' está haciendo mucho daño, es lo peor que puede haber llegado en los últimos tiempos, porque es un movimiento absolutamente reaccionario. Pretender una igualdad lo que hace es obligar a la igualdad. Eso no es libertad, eso es autoritarismo puro y duro. Todo depende siempre de la cadena porque hay miedo a que la audiencia se vaya, y yo creo que la audiencia no se iría nunca.
🕺✨¡Es hora de que las estrellas bailen!. Muy pronto en @telecincoes, una nueva edición de 'Bailando con las Estrellas', con Jesús Vázquez y @valeriamazza pic.twitter.com/azan4riF7o— Mediaset España (@mediasetcom) August 22, 2025
¿Cómo valorarías la situación que atraviesa Telecinco actualmente?
En Telecinco es la segunda vez que ocurre una cosa parecida. Primero, Lázaro en 1994 lanzó una televisión colorista, mientras que Antena 3 era casi una televisión en blanco y negro. Después entró Antonio Asensio con ideas nuevas y al cabo de un año, Telecinco se quedó abajo.
Se ha ido abajo porque se quedó clavada en una televisión única y ahora está en el cambio y el cambio no es fácil. Los tránsitos son siempre muy difíciles porque hay que buscar otra vez cómo ubicarse, tienes que buscar tu lugar, el estilo y, sobre todo, cuando quieres cambiar. Poco a poco empezará a acercarse a un mismo nivel de fuerza.