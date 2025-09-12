El dardo de Pedro Ruiz al CIS de Tezanos tras su última encuesta electoral: "Le veo contando los votos en Eurovisión"

Una nueva encuesta electoral del CIS ha reabierto el debate eterno sobre el polémico barómetro nacional liderado por José Felix Tezanos.

El avance oficial del Barómetro de septiembre sitúa al PSOE en el 32,7% de voto estimado y al PP en el 23,7%, una ventaja de nueve puntos que ha sorprendido por su amplitud.

Unos datos que distan mucho de otras encuestas privadas realizadas en los diferentes medios de comunicación de nuestro país, en las últimas semanas.

Sobre este asunto, el incombustible Pedro Ruiz no ha dudado ni un segundo en expresar su opinión a través de sus redes sociales.

"Tezanos deja pequeño al Gran Houdini, al Mago Merlín y a Uri Geller. Se saca de la manga del CIS estadísticas siderales. Le veo contando los votos en Eurovisión ¿A favor de quién? Él sabrá", señalaba en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.

La broma de Ruiz no es casual. En junio, el CIS incluyó preguntas sobre si los españoles vieron Eurovisión, un gesto llamativo en un barómetro político.

A eso se suma la marejada de mayo, cuando RTVE pidió explicaciones a la organización del festival por el televoto que volvió a favorecer a Israel y la UER defendió su sistema "el más avanzado del mundo". De ahí el guiño del catalán: encuestas, magia y recuentos televisivos, todo en el mismo saco.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, acumula críticas desde 2018. El PP forzó en 2024 que el Tribunal de Cuentas fiscalizara su gestión; y en múltiples citas electorales, la oposición le ha acusado de "inflar" a la izquierda.

El propio Tezanos ha admitido que las encuestas del CIS "tienden a sobrestimar ese espacio", aunque defiende la limpieza metodológica y niega cualquier manipulación. "No soy el de la bola de cristal", dijo ya en 2020.

Más allá del chascarrillo, el mensaje de Pedro Ruiz captura bien el clima: cualquier barómetro se lee ya como un arma en la batalla cultural.

Con una ventaja tan abultada en el CIS y encuestas privadas que dibujan cosas distintas, el próximo mes volverá a ser clave para comprobar si el "efecto septiembre" se consolida o fue un espejismo estadístico.

De momento, el CIS habla, la oposición se indigna y la conversación pública -entre Eurovisión, incendios y casos judiciales- sigue mezclando entretenimiento y política a velocidad de trending topic.

Pedro Ruiz Céspedes (Barcelona, 1947) es uno de los comunicadores más longevos y versátiles de España: presentador de radio y TV, actor, escritor, cantante y humorista.

La trayectoria de Pedro Ruiz

Empezó en la radio a finales de los 60 y debutó en TVE en 1972 como primer presentador de Estudio Estadio -al que incluso dio nombre-, antes de conducir el concurso ¿Le conoce usted? (1974).

Tras un paréntesis, regresó con dos espacios que marcaron época: Como Pedro por su casa (1985) y Esta noche, Pedro (1986). En La 2 presentó durante seis temporadas el programa de entrevistas La noche abierta.

Recientemente, ha publicado un nuevo libro Paren el mundo que me bajo. No se trata de una novela, ya que mezcla ensayo breve, humor y crítica social sobre la "cancelación", los "ofendiditos", la tiranía del móvil, el dinero o las "dictaduras digitales".