Carolina Sobe vuelve a ‘No somos nadie’ y cuenta la odisea que ha sido incinerar a su hermana: “De vergüenza”

No somos nadie ha arrancado su emisión de este 12 de septiembre con un plano de las manos entrelazadas de Carolina Sobe y Carlota Corredera, la presentadora del formato los viernes, cuando descansa María Patiño. “Me hace muchísima ilusión que estés aquí”, reconocía la gallega, por “el esfuerzo” que está haciendo su compañera. Y es que este lunes fallecía su hermana, Dnóe Lamiss, conocida por su paso por El Intermedio.

Sobe regresaba así a la televisión tras la pérdida. “No se quería perder la nueva temporada”, decía sobre su hermana, que murió a los 53 años como consecuencia de una neumonía que se complicó. Al ser preguntada cómo se encontraba, Carolina dijo con sinceridad: “Jodida. Ahora, medicada, y puedo decir cualquier burrada”.

“A este programa solo puede venir gente medicada, tarada, o como yo, las dos cosas”, le deslizaba Carlota Corredera, quitándole hierro a sus palabras. Tras bromear con el hecho de que la antaño concursante de Gran Hermano es “una diva”, Carolina se puso seria para narrar la odisea que ha supuesto incinerar a su hermana.

“Me parece de vergüenza que en este país alguien no se pueda morir si no tiene dinero. Hay gente que no puede pagarse un entierro y lo pasan fatal”, exponía Sobe. Así, detalló que su hermana no tenía seguro de defunción, y su sobrino dijo de hacer un entierro social, con el que corren los gastos el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Según su relato, se le dijo a la familia que en dos días podrían recoger las cenizas. Pero cuando llamaron para preguntar, el cuerpo todavía seguía en el hospital, sin que nadie se hiciese cargo de él. “Llamamos a Servicios Sociales y piden una cantidad de papeles”, lamentaba Carolina.

Imagen de 'No somos nadie' con Carolina Sobe y Carlota Corredera.

“A mí, decidme dónde están las cenizas. Está todavía en el hospital. Es vergonzoso, de verdad”, seguía contando la colaboradora de No somos nadie, que estuvo en el plató el día del estreno y, por motivos de la salud de su hermana, no ha regresado hasta ahora.

Para Sobe, “parece ser que es un lujo” el tener un entierro. “Mi hermana era reacia a pagar un seguro de defunción, porque pasas un mes sin pagarlo, te mueres y no te atienden”, resumía. Tras esto, preguntaron en funerarias y le pidieron “hasta 6.000 euros para enterrar a una persona. Pero esto qué es”.

Finalmente consiguió encontrar una funeraria que le atendiese, y le han tratado bien. Sus restos ya han sido incinerados, y descansan la mitad en “el mejor sitio del mundo”, en Benidorm, con unos amigos. Y la otra mitad está con su madre. Además, Sobe tuvo palabras para quienes han alabado ahora a su hermana. “Cuando estaba viva, ¿por qué no hablaban bien de ti, y no te hacían esos reconocimientos?”, se preguntó.