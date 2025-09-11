La última jugada de RTVE para las tardes de La 1 con ‘Directo al grano’: así afecta a 'Malas lenguas'

Las tardes de La 1 vuelven a sufrir cambios con la llegada inminente de Directo al grano, el nuevo programa que capitanean Marta Flich y Gonzalo Miró. El próximo 15 de septiembre se estrenará el magacín vespertino, en el que se abordarán temas de actualidad política y social. La gran incógnita de la temporada televisiva en TVE era dónde iban a situar el formato y a quién afectaría.

Pues bien, parece ser que el único 'perjudicado' será Jesús Cintora. "Hay que desvelar el horario, y también el horario que tendrá Malas lenguas en la nueva temporada. Marta Flich y Gonzalo Miró primero", anunciaba el presentador, que conectó el miércoles, 10 de septiembre, con sus compañeros para explicar cómo quedará la parrilla a partir del lunes siguiente.

El nuevo espacio ocupará la franja de Malas lenguas, de 15:55 a 17:30 horas. Eso sí, TVE le otorga otro horario a donde seguirá contando con las dos ventanas: en la cadena principal y en la secundaria.

Después de que Directo al grano le 'robe' el hueco en la programación al otro formato de La Osa Producciones Audiovisuales, el espacio de Cintora arrancará cada tarde en La 2, de 17:30 a 19:30. Y se extenderá una hora más en La 1, después de la emisión de las series Valle Salvaje y La Promesa.

Marta Flich y Gonzalo Miró aprovecharon para mostrar el plató a los espectadores, que cuenta con la mesa de debate y el sofá de entrevistas. "El lunes se va a sentar una persona muy importante de este país y que da mucho que hablar siempre, alguien con cargo", informó Flich en la conexión.

Un espacio que van a compartir con otros 35 colaboradores, entre los que se encuentran rostros reconocidos como Sarah Santaolalla, Ada Colau o Ramón Espinar. "Esto se vende solo", bromeó Miró.

Pretende seguir la senda de Mañaneros 360 y Malas lenguas. En palabras de Óscar Cornejo, consejero delegado de La Osa Producciones y productor del formato, la clave estará en “huir de la equidistancia”: “Directo al grano se va a mojar, se va a posicionar. Y otro de nuestros retos es salir del carril informativo”.

“Seremos ecuánimes y plurales, pero no equidistantes. Eso y nuestras personalidades es lo que nos diferencia. Es un programa flexible y estaremos en la calle en el momento en que se esté demandando", confesó la presentadora el pasado 3 de septiembre en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.