‘Operación Triunfo’ revoluciona su formato: vuelve el chat y los concursantes estarán conectados a TikTok

Nuevo plató, un jurado renovado y 18 aspirantes a convertirse en los nuevos triunfitos de la edición. Operación Triunfo sigue creando cantera de artistas, que ocupan luego un hueco en la industria musical española. A partir del próximo lunes, 15 de septiembre, vuelve la magia a la academia de música más famosa del país.

Chenoa ya está preparada para convertirse, una temporada más, en la maestra de ceremonias del programa. “13 ediciones, 13 generaciones de artistas que han lucido su talento en Operación Triunfo”, comparte la presentadora en la rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER.

“Es música, es emoción, es comunidad”, ha expresado la cantante. Además de destacar estas cualidades del formato, Óscar Prol, responsable de no ficción de Amazon Prime, ha recalcado que “ambición es la palabra porque es lo que hemos estado trabajando desde que acabamos la primera temporada de OT de Prime Video”.

Gracias a la gran acogida que tuvo en el año 2023, OT cruza el charco este año. “Fue el estreno nacional más visto en Prime Video. Queremos hacerlo mejor, más grande y llegar a más gente”. Por ello, han tomado la decisión de emitir las entregas en directo también en seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile y Perú.

“Es un claro ejemplo de que tomamos nota porque esto fue muy comentado en redes sociales”, ha apuntado Chenoa. Así es, ya que otro de los elementos esenciales en la nueva edición será el uso de TikTok una vez a la semana. Los triunfitos podrán ver contenido de la red social cada viernes a las 15:00 horas.

Miriam, Cris Regatero y Guille Milkyway. Operación Triunfo

La mecánica de las galas, en principio, es la misma. Sin embargo, esta vez no existirá una charla posterior con los concursantes. "No hay postgala, todo va a pasar en la gala, empieza a las 22:00 horas de la noche y acaba pronto, para que todo el mundo sepa quién se queda y quien se va antes de irse a dormir", ha explicado Tinet Rubira, productor de OT.

Además, ha añadido que “es importante dedicarle mucho tiempo a la música” y precisamente eso es lo que pretenden con desplazar el icónico chat, que regresa después de tantas peticiones, al viernes. “OT tiene tantos canales por donde se puede ver el contenido, que no es necesario ampliar en la gala”, ha reiterado el ejecutivo.

Operación Triunfo regresa con grandes novedades que prometen revolucionar su puesta en escena y la experiencia de la audiencia. El programa contará con el mayor escenario de su historia, equipado con 358 metros cuadrados de pantallas LED, 10 cámaras —incluida la espectacular SpiderCam— y más de 750 dispositivos de iluminación.

El jurado, integrado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, será el encargado de valorar a los concursantes. “El día que esto se acabe, queremos que las personas que salgan se vayan habiendo aprendido algo”, ha confesado Leire. También ha querido aclarar que "no es cuestión de hacer una crítica, es ver dónde está el fallo”.

Bienvenidos al nuevo plató de #OT2025 en el que se seguirá haciendo historia cada lunes en @PrimeVideoES 🫶🏻💙✨ pic.twitter.com/Xkeg6cXdVN — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 10, 2025

Como novedad fuera de los escenarios, los pases de micros sufren un cambio de emisión. Ya no se emitirán en directo en YouTube, sino que se trasladan a las 20:00 horas de la tarde para poder conectar con Miriam Rodríguez.

Añaden también un nuevo programa para cubrir el hueco que quedaba libre los domingos. La cara B llega a OT2025 con un espíritu gamberro y la dosis más alta de humor.

Bajo la producción de Alguna Pregunta y con Bassas como leyenda al frente, el show ofrece una mezcla única de zapping, momentos memorables de OT, memes y la colaboración estelar de María Lyona, la Iaia Maricarmen y el imprevisible Sandro Rey.