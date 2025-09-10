Malena Alterio (51 años), rotunda sobre su papel en 'Aquí no hay quien viva': "Me cansa que solo hablemos de..."
La intérprete de origen argentino se abrió y reconoció que hay cuestiones de su vida personal con las que no está conforme.
Para Malena Alterio, su papel de Lucía en Que nadie duerma fue un punto culminante en su carrera, llevándola a ganar un Goya, el Premio Forqué, el Premio Feroz y una medalla del CEC.
Sin embargo, la actriz confiesa que la mayoría de la gente la reconoce más por otro personaje mucho más popular: Belén López, de la exitosa serie Aquí no hay quien viva.
Aunque Alterio siente un profundo agradecimiento por Belén, el papel que la catapultó a la fama en la pequeña pantalla española, asegura que le gustaría poder pasar página. Así lo confesó en el podcast A las Bravas, de Cadena SER, presentado por Raúl Pérez.
"Llega un punto, cuando haces tantas cosas... que solamente hablemos de la Belén, el potorro se me pone grandote y me cansa un poco", admitía Alterio ante la pregunta de Emma, una colaboradora de 8 años.
La actriz explicó que con el tiempo ha aprendido a aceptar esta situación y a disfrutar del reconocimiento, recordando que formar parte de la televisión y sentirse querida por el público es un privilegio que no todos pueden tener.
"También lo acepto. Quiero decir, por mucho que me enfade u ofenda, no voy a conseguir nada", añadía.
Malena quiso poner su caso en perspectiva recordando a otro icono de la televisión española, Antonio Ferrandis, conocido por interpretar a Chanquete en la mítica serie Verano Azul.
"Antonio Ferrandis tiene un Oscar, y solo se le recuerda por Chanquete. Habrá que aceptarlo", confesó la actriz.
Para Alterio, esta reflexión refleja la realidad de muchos actores: aunque hagan papeles distintos y destacados a lo largo de su carrera, el público tiende a identificarlos con un solo personaje emblemático.
A pesar de todo, la intérprete no se queja de su trayectoria. Su carrera ha estado llena de proyectos variados, desde cine hasta teatro y series, lo que le ha permitido demostrar su versatilidad como actriz.
Su carrera abarca más de 50 proyectos, incluyendo alrededor de 10 películas y más de 20 series de televisión y cortometrajes, además de participaciones en teatro.
Su carrera ha sido muy prolífica desde finales de los años 90, destacando en series como Aquí no hay quien viva y películas recientes como Que nadie duerma y Mala persona.