Malena Alterio (51 años), rotunda sobre su papel en 'Aquí no hay quien viva': "Me cansa que solo hablemos de..."

Para Malena Alterio, su papel de Lucía en Que nadie duerma fue un punto culminante en su carrera, llevándola a ganar un Goya, el Premio Forqué, el Premio Feroz y una medalla del CEC.

Sin embargo, la actriz confiesa que la mayoría de la gente la reconoce más por otro personaje mucho más popular: Belén López, de la exitosa serie Aquí no hay quien viva.

Aunque Alterio siente un profundo agradecimiento por Belén, el papel que la catapultó a la fama en la pequeña pantalla española, asegura que le gustaría poder pasar página. Así lo confesó en el podcast A las Bravas, de Cadena SER, presentado por Raúl Pérez.

"Llega un punto, cuando haces tantas cosas... que solamente hablemos de la Belén, el potorro se me pone grandote y me cansa un poco", admitía Alterio ante la pregunta de Emma, una colaboradora de 8 años.

La actriz explicó que con el tiempo ha aprendido a aceptar esta situación y a disfrutar del reconocimiento, recordando que formar parte de la televisión y sentirse querida por el público es un privilegio que no todos pueden tener.

"También lo acepto. Quiero decir, por mucho que me enfade u ofenda, no voy a conseguir nada", añadía.

Malena quiso poner su caso en perspectiva recordando a otro icono de la televisión española, Antonio Ferrandis, conocido por interpretar a Chanquete en la mítica serie Verano Azul.

"Antonio Ferrandis tiene un Oscar, y solo se le recuerda por Chanquete. Habrá que aceptarlo", confesó la actriz.

Para Alterio, esta reflexión refleja la realidad de muchos actores: aunque hagan papeles distintos y destacados a lo largo de su carrera, el público tiende a identificarlos con un solo personaje emblemático.

A pesar de todo, la intérprete no se queja de su trayectoria. Su carrera ha estado llena de proyectos variados, desde cine hasta teatro y series, lo que le ha permitido demostrar su versatilidad como actriz.

Su carrera abarca más de 50 proyectos, incluyendo alrededor de 10 películas y más de 20 series de televisión y cortometrajes, además de participaciones en teatro.

Su carrera ha sido muy prolífica desde finales de los años 90, destacando en series como Aquí no hay quien viva y películas recientes como Que nadie duerma y Mala persona.