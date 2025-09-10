Candela Peña aclara su futuro en 'Late Xou' tras fichar por 'La Revuelta' como colaboradora

Antes del tenso momento que protagonizaron David Broncano y Mariló Montero este martes, Candela Peña se pasó por La Revuelta. Y no será su primera aparición este curso. Como ya ocurría en la etapa de Movistar Plus+, colaborará en el programa de La 1 esta temporada.

El fichaje fue anunciado a través de las redes sociales del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa, y este miércoles lo ha confirmado la actriz en sus redes sociales, con un extenso mensaje en el que también tiene unas palabras para su admirado Marc Giró.

"Este año, mi conciliación no me permitía poder ir a ver a mi Marc y a mi Santi Villas [director de Late Xou], que son los que mejor me han tratado en la vida y donde tan feliz soy", señala Peña en su cuenta oficial de Instagram.

Así, informa de que no será colaboradora del espacio que presenta Giró y que volverá el próximo martes, 16 de septiembre, a La 1. No parece ser un tema de exclusividad con Broncano, sino por los problemas de "conciliación" que supone tener una agenda cargada.

"Entonces, apareció La Revuelta en mi casa: '¿Quieres?", prosigue, añadiendo: "No soy colaboradora de televisión, soy actriz. Me han ofrecido cosas de tele, no os voy a mentir, pero no soy eso, no lo sé hacer", expone la intérprete en series como El caso Asunta o Furia.

Candela Peña y Marc Giró, en 'Late Xou'. RTVE

"Simplemente voy donde amo y donde me siento amada, querida y respetada. Y, sobre todo, donde te pongan en valor, donde admiro y quiero. Y mis elegidos son ellos. Mis glorias vivas", admite Candela.

Acto seguido, habla con cariño de Giró: "Mi adoración imparable por Marc Giró. Mi descubridor y amor a primera vista, con quien he aprendido el saber amar a pesar de uno".

"Va la vida y me revuelve a llevar allí. Ellos dos, mis caminos a seguir. Un sueño y un agradecer a la vida". Ojalá pasemos buenos ratos de humor y bromas, porque de eso va. La vida vuela y se va", asegura Candela Peña.

La catalana concluye su escrito con unas palabras de agradecimiento: "Gracias por todas las enormes muestras de cariño, gracias a mi equipo y allí estaremos simplemente para entretener y hacer que paséis buenos ratos".