El palo de Esther Palomera a Carolina Perles: "Cuando ves que tu pareja tiene fajos de billetes es cuando no preguntas"

Carolina Perles, quien fuera mujer de José Luis Ábalos, ha roto el silencio en una de las entrevistas más duras de su vida para hablar sobre su expareja, uno de los hombres clave en el caso de corrupción que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez.

Perles lleva un tiempo viendo cómo otras mujeres de la vida de Ábalos han pasado por juzgados y platós de televisión hablando de unos años en los que fue testigo.

Con ganas de contar "su verdad", la exmujer del exministro, con quien estuvo casada 20 años, acudió al plató de El precio de la corrupción, el programa conducido por Santi Acosta. Allí se abrió en canal y relató experiencias personales hasta ahora desconocidas.

Perles confesó que descubrió que su entonces pareja visitaba páginas de contenido pornográfico, denunció haber recibido “amenazas” del entorno de Koldo García e incluso insinuó que Ábalos podría tener dinero escondido en el extranjero.

Desde que se dio a conocer la información, muchos han sido los medios de comunicación que se han hecho eco de ello, siendo El programa de Ana Rosa uno de los más críticos.

"Creo que lo que ha dicho no aporta absolutamente nada y que le resultará muy rentable a esta señora ponerse delante de una cámara contar sus intimidades", expresaba Esther Palomera, periodista y colaboradora de la segunda temporada del programa de Telecinco.

"No paraba de viajar y me llamó la atención que llevaba una cantidad de dinero en efectivo que era inusual", señalaba durante la entrevista Perles sobre los movimientos de dinero de su exmarido en metálico.

Además, apuntó a una pista sobre el paradero del posible patrimonio de Ábalos: "Que miren su pasaporte", señaló.

Ante ello, la colaboradora no dudó en responder: "Cuando una vive con una pareja y ve que tiene en un sobre fajos de billetes es cuando menos pregunta.", sentenció la periodista.

Además, puntualizó que al confesar "cómo buscar el dinero", no se descartará "que sea llamada a declarar".

Esther Palomera durante su intervención. 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana no tardaría en reaccionar. "Yo creo que antes de que alguien dé un paso para un divorcio después de 20 años, se tarda un tiempo", expresó, refiriéndose a la decisión que tomó la valenciana años atrás.

La entrevista de Carolina Perles no se limitó al dinero o a los viajes. También habló de las mujeres que habrían estado relacionadas con Ábalos durante su matrimonio.

"Si han hablado tantas mujeres de su entorno, ¿por qué no lo voy a hacer yo?", se justificó ante las cámaras.

La respuesta de Ábalos no tardó en llegar. En declaraciones a OkDiario, el exministro mostró su indignación ante las palabras de su exmujer: "No se me ocurriría hablar de una pareja mía como ha hecho la madre de mis hijos. El juez habría actuado de oficio si la hubiera maltratado", confesó.