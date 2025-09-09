‘No somos nadie’ | Kiko Matamoros, sobre Iker Casillas: “Si digo lo que pienso, me puede demandar”

No somos nadie ha tenido una tarde movida, con bastante tensión entre Belén Esteban y Kiko Matamoros (que la semana pasada discutió con María Patiño). Sin embargo, poco a poco, las aguas volvieron a su cauce y hasta tuvieron momentos de cordialidad.

En un momento dado de la jornada, mientras hablaban de deporte, Belén Esteban le preguntó directamente a Kiko Matamoros a qué se debe su animadversión hacia Iker Casillas. Y sin ningún problema, Kiko reconoció que para él fue un traidor, en primer lugar, por cómo trató a su representante, que era amigo de su padre.

“Justo cuando firmó el contrato multimillonario le dejó de lado, cuando había hecho toda la carrera con él, cuando era el que manejaba toda la prensa a su favor, y el que vendió la imagen de Casillas como un tipo idílico, adorable”, respondía Matamoros.

Y, a continuación, Kiko señaló que también conoce “relaciones en el vestuario con compañeros que que me han parecido muy feas”, y también actitudes en el campo que no le gustan. “¿Crees que Iker Casillas es tacaño?”, le preguntaron. Y ahí María Patiño reconoció que la fama, al menos, sí que la tiene.

“Si digo lo que pienso, me puede hasta desmandar. Si digo lo que sé, me voy a poner a mucha gente en contra”, era la respuesta que Belén Esteban consiguió de Kiko. Pero, sin acusarle de tacaño, sí que contó una historia que lo ilustraría.

Imagen de 'No somso nadie'.

Según su relato, cuando Casillas era muy joven y no tenía el carnet de conducir, tras debutar el Madrid en la Champion, todo el equipo lo celebró en una discoteca. Y los compañeros se preocuparon porque a Casillas había que llevarle hasta Móstoles. Como nadie podía hacerse cargo de él, Fernando Hierro le dio “50 euros, o lo que fuese al cambio” para que el portero cogiese un taxi para regresar a casa.

Sin embargo, Iker optó por irse “andando desde el Buda a Nuevos Ministerios, y se fue andando luego para llegar de entrenamiento a las 11 que me parece que era a la Ciudad Deportiva”, sin gastarse el dinero que le dieron para el transporte.

A continuación, Matamoros llegó a bromear y aseguró que Iker Casillas tiene un único billete de 500 euros, que siempre lo lleva encima “para pagar y nadie tiene cambio”. “Entonces tendrá muchísimo dinero”, fue la conclusión de María Patiño. “No le deseo nada mal, aunque una época nos llevábamos mal, porque un compañero le dijo lo que yo pensaba de él profesionalmente”, y que firmó la paz después de hablar un día con Sara Carbonero, expareja del guardameta.