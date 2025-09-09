Lucas, 42 años, confiesa su dura realidad tras la operación de nariz: "Tengo sangrados, me operé y no fui buen enfermo"

Lucas González, el integrante de 'Andy y Lucas' se ha mostrado más sincero que nunca en la nueva temporada de Me quedo conmigo, el formato de Mediaset Infinity en el que personajes públicos se enfrentan a sus inseguridades acompañadas por la psicóloga Alicia González.

A sus 42 años, el cantante reconoce estar en un momento de inflexión en su vida, marcado por la salud, las pérdidas familiares y un futuro sin su inseparable compañero Andy.

El artista no se esconde al hablar de uno de los temas que más le preocupa: las secuelas de su operación de nariz. "Creo que es de mucha valentía estar aquí sentado teniendo como tengo yo la nariz", admite.

Durante el programa, confiesa que ha tenido que detener la grabación varias veces: "Tengo que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrado en nariz por mi cicatriz", señala.

Y sin ningún tapujo, confiesa: "Me operé y no fui buen enfermo. Se ha hablado de temas maquiavélicos que se pueden hacer con la nariz. Una vez me tiraron una bolsa de droga sobre la mesa delante de mi hijo diciendo 'venga, vamos a probarla''.

Además de su operación, Lucas habla también la cardiopatía que padece y de cómo la presión mediática ha afectado a su bienestar.

También hay espacio para lo personal. "Pudiendo tener una persona que te pueda ayudar y acompañar, todo te lo cargas tú", reconoce.

Y es que el cantante abre también su corazón al recordar las pérdidas más dolorosas de su vida: la de su padre y la de su hermano Pedro, que sufrió un grave accidente de moto.

"Le dije que le quería muchísimo y que había sido un padre maravilloso", recuerda emocionado sobre su despedida. Y pese a la dureza de esos momentos, asegura sentirse afortunado. "Estoy tremendamente agradecido a la vida de haberme encontrado con una mujer maravillosa", comenta.

El vínculo con Andy también ocupa un lugar central en la entrevista. Los rumores de distanciamiento han alimentado titulares en los últimos meses, y Lucas aprovecha para aclarar qué hay detrás.

"Apoyarme, apoya, pero que a ti no vale para hacer eso. Que no, que no, que tiene una disciplina y a lo mejor no tiene esa disciplina", explica sobre la posibilidad de emprender una carrera en solitario.

Su testimonio, sin embargo, va más allá de lo personal. Lucas denuncia cómo la industria musical ha tratado a Andy y a él a lo largo de los años. "Nos han robado, han hecho con nosotros lo que han querido", asegura con rotundidad.

@mediasetinfinityes Lucas González, miembro del dúo 'Andy y Lucas', abordará sus miedos e inseguridades con la ayuda de la psicóloga Alicia González en la nueva entrega de #MeQuedoConmigo 👤 El miércoles 10 de septiembre, estreno en #MediasetInfinity ♾ #quever #tventiktok #mediasetespaña ♬ sonido original - Mediaset Infinity

Y añade: "Han cerrado contrato a un precio y después a otro. Tanto Andy como yo nos merecíamos un poco más de respeto por parte de lo que es la industria"

En medio de estas confesiones, Lucas no pierde la ilusión de recibir algún día un galardón en su tierra: "Un medallado, ¿no? De Andalucía. Porquería, se lo van a dar a un conejo que está en el campo antes que a nosotros", comenta sin tapujos.