La impactante confesión de Joaquín Prat en Telecinco: "Duermo con un bate de béisbol en el cabecero de mi cama"

Los minutos iniciales de la segunda entrega de El tiempo justo han estado dedicados la noticia de que un hostelero que apuñaló a un hombre que intentaba robar en su bar. El asunto ha generado un debate sobre la legítima defensa. Y, a su vez, a que Joaquín Prat contase que guarda un bate de béisbol junto a su cama por si se ve en una situación peligrosa.

Todo se remonta al pasado 1 de septiembre. En el municipio zamorano de Olleros de Tera, Álvaro, el dueño de un bar, se defendió del robo de un "supuesto ladrón". Al parecer, no era la primera vez que trataba de entrar en su negocio e iba armado con un cuchillo y un bastón con estoque.

Álvaro ha ingresado en prisión y el nuevo programa vespertino de Telecinco ha tenido acceso a su declaración. Tras ofrecerla y someter a tertulia el tema entre los colaboradores, Prat recibía a una abogada experta en derecho penal.

Joaquín Prat charla con la abogada Beatriz Uriarte en 'El tiempo justo'. Mediaset España

"Los límites de la legítima defensa los tasa la ley. Yo, y esto es una confesión, duermo con un bate de béisbol en el cabecero de mi cama. En teoría, ¿podría apreciarse premeditación a la hora de que alguien entre en mi casa y yo haga uso del mismo?", preguntaba Joaquín a la letrada.

"Desde luego que no. El debate que teníais encima de la mesa es polémico y muy interesante. ¿Qué ocurre? Que en España no tenemos un derecho como tal a proteger nuestra vivienda, pero sí el derecho a proteger nuestra vida", apuntaba Uriarte.

"Si por ejemplo tienes el bate al lado de la cama cerca y ocurre algo, y ves que la vida de tus hijos corre peligro, puedes utilizarlo. Me encantaría que fuese de otra manera, como en Estados Unidos. Lo que tienen allí es el derecho a 'proteger su castillo', es decir, si ven que un extraño entra en su casa, pueden pegarle un tiro. En España no funciona así", señalaba la abogada.

El conductor del formato de Unicorn iba más allá: "No se tasa como en España el uso proporcional de la fuerza. Tengo que preguntar a los delincuentes que entran en mi casa qué tipo de armas portan para que yo me pertreche con un arma similar. Si vienen con pistolas, saco la pistola, que yo no tengo".

"Es el debate que está de forma constante en la calle. Yo lo entiendo como ciudadana. Y haría lo mismo. Pero con Código Penal en la mano no puedes. Lo que te dicen es: 'Huye, llama a la policía, espera a ver qué pasa'. Pero, claro, eso es muy complicado", admitía Beatriz.