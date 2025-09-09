'El Hormiguero' (17'2%) no se resiente ante Broncano, que vuelve fuerte con 'La Revuelta' (16'1%)

El regreso de David Broncano a las noches de Televisión Española trae consigo el duelo más esperado por las audiencias en la nueva temporada televisiva. El Hormiguero y La Revuelta inician su primera semana de rivalidad en esta etapa cerca del empate en el access prime time, con poco más de un punto de diferencia.

Este lunes, Pablo Motos se alzó con la victoria al liderar la noche con un 17,2% de cuota de pantalla, impulsado por la visita de Mar Flores, según datos de Dos30, la agencia audiovisual experta en audiencias televisivas.

Aunque en su franja de competencia directa TVE comenzó con fuerza y logró imponerse inicialmente a Antena 3, la situación dio un giro y los resultados acabaron cambiando el rumbo de la jornada.

Noticia en actualización

