El Gran Wyoming, 70 años, muy crítico con el sistema laboral: "El trabajo es un castigo para joder a la gente"

José Miguel Monzón, más conocido como 'El gran Gwyoming' sigue más en actualidad que nunca. El presentador de televisión ha hablado abiertamente sobre uno de los temas de actualidad que más preocupa a los españoles.

En este caso, ha opinado sobre el sistema laboral de nuestro país: "Los trabajos tienen tres elementos fundamentales. Uno, ¿cuánta pasta te pagan? Dos, cuánto tiempo te lleva; y tres, ¿qué significa el trabajo para ti", expresaba a Gonzo en una de sus últimas entrevistas en LaSexta.

Y es que, para el presentador y humorista, cuando estas tres cosas son negativas; es decir, "te pagan poco, tienes que estar muchas horas y encima es una mierda de trabajo, pues es jodido".

Bajo su punto de vista, el trabajo "es un castigo para joder a la gente", dejando muy claro que él nunca ha tenido que vivir esta situación.

Sin embargo, admitió personalmente que El Intermedio arrancó como un programa semanal y que al convertirse en diario él se negó rotundamente "porque pensé que iba a requerir una autodisciplina que yo no tengo".

Pero tras la insistencia de la producción, aceptó. "Me hice la víctima y puse una serie de condiciones que me aceptaron", explicó. Eso no fue todo. Con un rostro serio, confesó sentir vergüenza "porque me aceptaron todo".

Estas contundentes declaraciones de Gwyoming apuntan a un fenómeno que los economistas han venido advirtiendo desde hace tiempo.

Los analistas destacan que, aunque los salarios en España han subido, el sueldo medio bruto anual ronda los 27.558 euros, un 3,8 % más que en 2023, este incremento viene acompañado de un mayor coste para las empresas.

@lasexta_ Esta es la historia de cómo Wyoming aceptó ser presentador de El Intermedio cuando este pasó a ser un programa diario. #SalvadosWyoming #elintermedio #wyoming #elgranwyoming #quever #teleentiktok ♬ sonido original - laSextatv

El coste laboral medio mensual ya supera los 3.124 euros, lo que muestra que la mejora salarial también implica una mayor presión para los empleadores. De esta manera sencilla, el de Madrid critica la situación laboral de nuestro país.

José Miguel Monzón es una de las voces más autorizadas en España a la hora de hablar de cualquier tema de la actualidad.

El polifacético humorista es capaz de dar su opinión sobre política, entretenimiento, economía, entre un sinfín de temas.

El intermedio no ha sido el único programa en el que ha estado. En la larga lista también se pueden encontrar La azotea de Wyoming, El Roast de El Gran Wyoming, Caiga quien caiga o El peor programa de la semana.