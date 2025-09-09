El Benidorm Fest 2026, aún más cerca de Eurovisión: ensayos abiertos al público y novedades en el escenario

La nueva edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest y Jefe de la Delegación Española en Eurovisión han participado en un desayuno informativo junto con medios de comunicación, donde han presentado los cambios del concurso.

La Corporación sigue trabajando en su intención de lograr un modelo que se asemeje, cada vez más, al Festival de Eurovisión. Por ello, han tomado una decisión insólita para la próxima edición del certamen español, en el que se elige al representante del país. A partir de 2026, los ensayos generales estarán abiertos al público, que podrá asistir al Palau de L'illa de la Música de Benidorm.

Otra de las novedades es el cambio de escenario. RTVE ya está preparando el primer boceto, basado en el concepto de La rosa de los vientos, donde los artistas competirán del 10 al 14 de febrero para lograr el primer puesto.

La previsión es que cuente con elementos de ediciones anteriores, como una plataforma central pentagonal, similar a la que lucía el escenario de la primera temporada.

Al eje central se sumarán dos pasarelas a cada lateral, con la intención de mejorar las puestas en escena y las coreografías de las actuaciones. También apuestan por este tipo de escenario para ganar espacio y conseguir así ampliar el aforo. Además, la pantalla será un elemento principal, y contará con luces LED detrás, inspirada en la de Eurovisión 2021.

Si bien todavía se desconocen los artistas que formarán parte del Benidorm Fest 2026, se prevé que la audiencia pueda conocer los temas elegidos como candidatos al festival europeo en unas semanas.

Los directivos de RTVE han explicado que, aunque las reglas permiten ampliar el número de propuestas hasta un máximo de 20, no han planteado esa opción y seguirán apostando por quedarse con las 16 mejores aspirantes.

El ente ha confirmado que el comité seleccionador se renovará completamente con profesionales de la industria musical y de la radio. Su identidad no se desvelará hasta que se conozcan los cantantes escogidos para participar.

Otra de las grandes incógnitas que se plantean sobre el Festival de Eurovisión en 2026 es la participación o no de Israel en el concurso. Por el momento, se desconoce la información y, por ello, RTVE plantea todas las opciones.

España ha confirmado su asistencia al certamen, pero no será hasta que se publique la lista definitiva, cuando se tome una decisión final.

Sin embargo, lo que sí sigue su rumbo es la nueva edición del Benidorm Fest, que pretende consolidarse y crear una marca propia.