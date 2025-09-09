Belén Esteban adelanta qué parte del cuerpo se querría retocar y de cuál operación está más contenta: “Me encanta”

Los retoques estéticos de Jorge Javier Vázquez han sido uno de los temas que se han tratado este martes en la Quickie Ronda de No somos nadie, el programa que María Patiño presenta en TEN. Y esto ha servido de percha a la periodista gallega, así como al resto de colaboradores, para hablar sobre sus propias operaciones de cirugía estética.

“María, ¿qué te gustaría hacerte?”, le preguntó David Valldeperas a Patiño. “¿Ahora mismo? ¿Qué me gustaría hacerme en mi cuerpo?”, lanzaba María. “Pues sí, claro, si estamos hablando de eso”, le aclaraba el director. De fondo, se escuchaba a Belén Esteban decir: “A mí, la barriga”.

“Ya lo tengo un poco pensado, porque tengo los viernes libres”, detallaba Patiño, que los viernes deja el programa en manos de Carlota Corredera. Y así, señaló que tenía intención de operarse “el pellejo del ojo, de arriba”.

“Tengo pensado todo”, deslizaba María Patiño, mientras sus compañeros le animaban a hacerlo e, incluso, tanteaban llevar una cámara al quirófano para grabar la intervención. Y, tras la operación, María tiene claro que iría a trabajar “con gafas de sol, y ya está”.

A pesar de tener todo pensado, todavía hay dudas en el aire. Y así, María Patiño terminó por reconocer cierto miedo: “Pero no lo tengo todavía muy claro porque entrar en un quirófano, contras. En el momento que yo estoy ahí siempre digo: ¿qué hago aquí?”.

Imagen de 'No somos nadie'.

Kiko Matamoros, por su parte, bromeaba con llevar hechas “entre 100 y 200” intervenciones de cirugía estética, algo que nunca ha ocultado. Y no descarta volver a pasar por quirófano para corregir “los ojos, las bolsas, que han vuelto”. “Y, a lo mejor, el párpado también”, añadía.

“Podemos ir los tres”, fantaseaba Belén Esteban, pensando en operarse la barriga, tal como había adelantado minutos antes. La antaño apodada princesa del pueblo enumeró que ella se ha retocado los ojos, el pecho, la nariz o la boca.

“Pero el pecho me he quitado las prótesis, porque pensaban que estaban mal, y estaban perfectas. Pero, para mí, la mejor operación que me he hecho en mi vida ha sido el pecho”, sentenciaba. “Sí, tú estás muy orgulloso de tu pecho”, confirmaba Patiño. “Yo tengo el pecho precioso”, insistía Belén. “Sí, te gusta mucho tu pecho”, volvió a decirle la presentadora, y Esteban remató con un: “A mí, me encanta”.