Alessandro Lequio rechaza sentarse en ‘¡De Viernes!’ para hablar de Mar Flores: “No me interesaba el dinero”

Mar Flores fue la estrella de El Hormiguero este lunes, y allí dio una entrevista previa a la publicación de sus memorias, que verán la luz mañana, 10 de septiembre. Y allí Pablo Motos le preguntó por sus fotos con Alessandro Lequio en la cama, que sacó Interviú, pero ella le frenó.

“No se pueden describir esas fotos, te vas a meter en un lío”, aseguró la modelo al presentador. Pero, a pesar de ello, Pablo Motos señaló a Coto Matamoros, Kiko Matamoros, Alessandro Lequio y un hombre más como posibles culpables de que esa foto fuese en portada, algo que Mar Flores acabó confirmando.

Desde Vamos a ver, Lequio ha querido compartir impresiones sobre la entrevista, y se ha puesto nombre a esa cuarta persona: el fotógrafo Miguel Temprano. Lequio incluso ha leído un mensaje de texto de Kiko Matamoros en el que identifica a su hermano Coto como la persona que vendió las fotos por 40.000.000 de pesetas, 240.000 euros actuales.

Según Kiko, su hermano facturó a través de una empresa con la que compró una casa en Málaga, y que puso a nombre de la madre de sus hijos. Dado el gran importe que, al parecer, cobró Coto Matamoros, muchos colaboradores han preguntado a Lequio si él cobró una parte de esos 40 millones.

Él ha negado la mayor en todo momento, pero había compañeros que dudaban de su palabra. El italiano ha defendido su inocencia diciendo que no le interesa el dinero, hasta el punto de rechazar ofertas para escuchar su versión. “Ahora mismo hay un programa ¡De viernes! que estaría encantado de que yo fuese a su programa”, avanzó.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

“¿Te estás vendiendo?”, le preguntó Carmen Borrego. Pero Lequio le aclaró que la oferta ya le había llegado de manera formal, y que la había rechazado: “Les he dicho que no”. Esa oferta habría sido “para contar lo que sé”, pero añadía que “no le interesaba el dinero”.

Una de las personas que más desconfiaban de la palabra de Lequio era Pepe del Real: “¿No percibiste ni un solo euro? No me creo que dedicándote a este sector no cobrases. Es más, hay personas que pueden demostrar que cobraste”, le avanzaba. “Que lo demuestren”, pidió Lequio.

Antonio Montero, por su parte, analizó cómo “lo lógico” era acusar a Lequio de cobrar por las fotos “por tu perfil. No eres tonto e ibas a cobrar por eso”. Él sí sabía que las fotos las vendió Coto Matamoros, pero desconoce qué hizo con el dinero.

Para finalizar el tema, Lequio dijo rotundo: “Para que quede claro a todo el mundo: yo jamás en la vida he cobrado un duro de esas fotos”. Y apostilló: “En todo lo relacionado con Mar Flores yo no he cobrado ni un duro”.