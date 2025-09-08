Santi Acosta: "Carolina Perles cuenta episodios de humillación cuando va con Ábalos, Koldo y los escoltas"

Los estrenos de nuevos formatos están dominando la parrilla de Telecinco durante este lunes, 8 de septiembre. Uno de ellos es El precio de..., dirigido y presentado por Santi Acosta. Da inicio a su aventura en el prime time de la cadena con uno de los testimonios más esperados, el de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos.

"Es una entrevista muy interesante porque cada minuto era una sorpresa diferente. Pocas veces tocas la corrupción tan de cerca", avanza Santi sobre la primera investigación en la que se adentra el espacio de Telecinco.

El programa no cuenta solo con las grabaciones: "No solo tenemos la posibilidad de tener un documental que nos permite que el invitado, nuestro testigo, hable tranquilamente y se abra, sino que además tenemos luego la posibilidad, no solo de actualizarse sino de tener otros testigos también en el plató y tener un análisis de cada uno de los testigos".

Seguirá al mando de ¡De viernes!, acompañando a Beatriz Archidona, gracias a contar "con dos grandes equipos". Y también ha reconocido que, pese a haber escuchado las palabras que Lydia Lozano le lanzaba en un pasado sobre su trabajo como presentador, "en la vida, la felicidad es buena salud y mala memoria".

Promo de 'El precio de...'. Telecinco

Has comentado que el formato cuenta con cuatro entregas por el momento, ¿habrá más?

Telecinco tiene la intención de mantener el formato, pero vamos a ir despacio. Este nos ha costado dos meses hacerlo. En cuanto vayan saliendo las exclusivas, volvemos.

Es un programa con una periodicidad extraña, dependiendo de la situación. Sí continúa, pero no de forma directa, porque hacer investigación a este ritmo es inviable. De momento, estos cuatro.

¿Ha sido complicado recabar los testimonios para el primer programa?

Dificultad toda. con José Luis Ábalos hemos hablado varias veces, personalmente varias veces, para intentar que diera su versión y, al final, no ha sido posible. Del resto, las chicas tampoco... Solo Claudia Montes quería hablar, las chicas no querían hablar mucho.

Entiendo que, al final, con él es la voz más débil de toda esta cadena en la que hay unos señores a los que les gusta irse de fiesta.

¿Cómo conseguisteis que Carolina Perles decidiera hablar en El precio de?

El testimonio de Carolina viene de la mano de Katy Garak, con quien Katy Garak lleva cuatro años con esta investigación. Ella empezó con la declaración de silencio.

Llegó a ser llevada a juicio por una querella que es desestimada. En ese auto, el juez afirma que la información. Y es con Katy con quien trabajamos en la entrevista con Carolina.

Carolina Perles en 'El precio de...'- Telecinco

¿Temisteis en algún momento que la entrevista se cancelara o ella cambiará su postura?

Tuvimos mucho miedo de que ella se asustara, porque ella ha pasado mucho. Al final, las amenazas que ella vivió en directo cuando vive con José Luis Ábalos, las amenazas que escucha por parte del hermano del pueblo, a ella le hace el efecto... Ella pasa mucho miedo. A ella le regalaron un coche y no se atreve a utilizarlo porque no sabe si le va a pasar algo.

Porque ella ha visto muchas cosas. Ella sabe cómo está trabajando Koldo, que es al que más teme. Koldo es un tipo de más de dos metros de alto que impone mucho y que además es muy invasivo. Ella lo describe como una persona muy invasiva que cuando está ella hablando con su marido, de repente él se lo encuentra detrás. Ella se lo encuentra detrás todo el rato interrumpiendo sus conversaciones y cruzando las ruedas.

"Cuenta episodios de humillación cuando van juntos con Koldo y con los escoltas y van por la calle y van diciendo: ¡Mira el culo de esa! ¡Mira la otra!"

¿Por qué crees que la exmujer de Ábalos ha querido hablar ahora y en tu programa?

Ella necesitaba contar todo lo que había visto, porque estaba viendo cómo se mueve todo.

Porque ella ha sufrido mucho. Además, pasó a la vez una enfermedad, pasó un cáncer, ha sufrido mucho, se ha sentido muy, muy humillada. Cuenta episodios de humillación cuando van juntos con Koldo y con los escoltas y van por la calle y van diciendo: ¡Mira el culo de esa! ¡Mira la otra!

Intentasteis conseguir la versión de Koldo, José Luis Ábalos y el PSOE, ¿habéis recibido respuesta?

Todavía no, pero estamos abiertos. Este es un formato que te permite no solo la parte de investigación documental grabada con más calma y editada con tranquilidad, sino que además te permite luego tener un programa en directo en el que puedes meter a un vídeo si ellos no quieren estar en el plató o directamente que estén en el plató.

¿Podría ser una de las entrevistas más caras de estos momentos de la televisión?

No tengo ni idea. Pertenece a la esfera de su privacidad el dinero que ella acaba de cobrar, porque cada uno que se sienta en televisión a trabajar, tiene que cobrar un dinero y me preocuparía si fuera dinero público, pero es dinero privado.

Es un trabajo que ella ha hecho porque nosotros también sacamos un beneficio no solo profesional y no solo en cuestión de imagen y prestigio, sino que además también vivimos esto.

"No tiene nada que ver con 'Hormigas Blancas', esto es investigación, actualidad y un documental"

¿Este formato continúa con el espíritu de Hormigas Blancas?

No, no tiene nada que ver. Hormigas Blancas o El Paparazzi son formatos que hablan sobre el pasado y es una especie de memoria de lo que ocurrió sin investigación y sin prácticamente actualización. Esto es investigación, actualidad y un documental.

Lydia Lozano y Santi Acosta en '¡De viernes!'. Telecinco

Sigues al frente de ¡De viernes!, ¿cómo lo vas a compaginar?

Con dos grandes equipos. Uno en ¡De viernes!, donde solo presento, y hay un magnífico equipo. Y este, en el que trabajo el resto de la semana, si tengo la ocasión de un scoop para ¡De viernes!, lo hago. El éxito en televisión, entre otras cosas, es porque tienes un gran equipo. Sin un gran equipo no puedes hacer nada.

Lydia Lozano comentó que no le gustabas como presentador.

¿Cómo no le podría gustar? Son cosas que se dicen, en la vida la felicidad es buena salud y mala memoria, no tiene mayor importancia.

¿Qué impacto crees que puede tener la entrevista a Carolina Perles?

Espero que se comente en todos los magacines. Espero que sirva para entender cómo funcionan las tramas actualmente, cómo es el sistema, porque a lo mejor hay que de alguna forma retocar el sistema para que no haya 14 personas como cuenta Aldama en el Ministerio de Transportes por entrada libre para conseguir obra pública pagando comisiones.

A lo largo de toda la democracia ha habido muchos casos de corrupción y muchos relacionados con obra pública. Tenemos de todos partidos.