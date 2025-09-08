Muere la reportera Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Mazazo monumental para Carolina Sobe y su familia. La hermana mayor de la colaboradora, Dnoé Lamiss, ha fallecido a los 53 años este domingo, 7 de septiembre, tras no haber superado una neumonía que la tuvo hospitalizada durante más de un mes, en estado de coma.

Lamiss tenía una patología en el corazón que complicaba su salud. Así lo explicó la propia Sobe en No somos nadie, el programa de Ten en el que colabora. "Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral".

También ha sido Carolina la que ha confirmado la noticia en sus redes sociales. "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuelta alto, vida mía, te quiero mucho, hermana", escribía, compartiendo una foto de su familiar.

Como contó Sobe, Dnoé "tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba". Sin embargo, en los últimos días, experimentó una mejoría que dio pie a la esperanza para sus allegados, aunque finalmente no haya podido superar la enfermedad.

Si bien llevaba unos años retirada de los platós, Dnoé Lamiss tenía una faceta televisiva que se remonta a 2008, ya que fue reportera del programa de Cuatro Estas no son las noticias. Entonces, era conocida como D'Noe Lamiss. Allí coincidió con David Broncano, Anna Simón, Tania Llasera o Dani Rovira, entre otros.

Después, sus apariciones televisivas siempre han estado ligadas a Carolina Sobe de algún modo. En enero de 2019, por la participación de Sobe en la primera edición de GH DÚO, acudió a Sábado Deluxe para dar detalles de la relación de su hermana con Fortu. También era la defensora habitual de Carolina en los realities.

