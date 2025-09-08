Marta Riesco, contra María Patiño y Carlota Corredera: "Fuisteis muy injustas conmigo por ser pareja de Antonio David"

El inicio de la nueva temporada de Telecinco llegó con varios platos fuertes el pasado 5 de septiembre al programa ¡De viernes! El testimonio de Rocío Flores sigue en el punto de mira y se ha convertido en uno de los temas principales para los magacines, en concreto, en No somos nadie, donde colabora Marta Riesco, que fue pareja de Antonio David Flores.

"Tres años a su lado, ¿tú lo viste tan mal como relata su hija?", le ha preguntado María Patiño a la colaboradora de TEN. Riesco no lo ha dudado y contundente ha desvelado ante sus compañeros que "jamás, nunca" y que "lo que yo viví con él no tiene nada que ver con lo que ella está contando".

"Cuando Olga vino de Supervivientes, me dijo que temían por su vida y que le dijo a él que fuera a un psicólogo, echando la culpa al documental", ha apuntado Belén Esteban sobre el supuesto estado de Antonio David. Sin embargo, Marta ha asegurado que "el momento en el que lo vi mal fue cuando perdió su trabajo y no sabía qué hacer con su vida", aunque ha reconocido que "viendo el documental lo pasó mal".

El nombre de la tertuliana no apareció en el prime time de Mediaset durante la entrevista a Rocío Flores. "Me quieren despreciar haciendo ver que era una persona insignificante en esa vida, que fui una más y una tía que no tiene ni voz ni voto y que merece que nadie la escuche. Para ellos, mi sufrimiento es mucho menor que el suyo", ha aseverado Marta.

"Yo empaticé con la situación de ella porque sufrí un acoso en redes brutal, yo lo he vivido", compartía sobre la hija de Rocío Carrasco. "¿Esta chica está mal por la presión mediática o porque es una víctima de una situación familiar?", cuestionaba Patiño. "Por todo, pienso que está mal por todo", reconocía.

Carlota Corredera y Marta Riesco en 'No somos nadie'. Canal Quickie

La presentadora ha intentado entender cómo se vivió su papel cuando se estrenó el famoso documental en Telecinco: "¿Crees realmente que cuando Carlota y yo aportamos documentación u opinión es porque tenemos algo en contra de Rocío Flores? De verdad, quiero que me expliques lo que yo proyecto o lo que proyecta Carlota".

Ha sido entonces cuando Marta Riesco ha aprovechado para pronunciarse: "Voy a ser súper honesta como soy siempre. Con respecto a si teníais algo en contra de Rocío Flores, creo que no, lo que pensabais es realmente lo que decíais de ella y que realmente el relato de Rocío Carrasco lo creísteis 100% y que pensasteis lo que la madre pensaba de Rocío Flores".

Eso sí, no ha dudado en confrontar a María por los ataques hacia su persona en aquella época: "En mi caso, lo único que teníais en contra es que yo estaba con una persona que para vosotros era lo peor y ahora para mí también. Fuisteis muy injustas a la hora de que yo en esa ecuación no pintaba nada, no había estado en esos años, no les conocía".

"Simplemente por defender como una ciega a una persona de la que yo me quedé enganchada, sufrí muchísimo. He llegado a aceptarlo, asumirlo... sí creo que en el caso de Rocío Flores no teníais nada personal contra ella, pero respecto a mí lo que teníais en contra era que queríais destruir mi imagen pública simplemente porque yo estaba con esa persona", ha concluido.