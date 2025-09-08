Mariló Montero rompe una lanza por Gonzalo Miró: "Como presentador, tiene la libertad de posicionarse ideológicamente"

Mariló Montero, periodista y colaboradora de televisión, se está enfrentando a un reto muy distinto a los que acostumbra: sorprender a los jueces de MasterChef Celebrity. Un formato en el que, según admite en su entrevista con BLUPER, ha sentido nervios como nunca antes: "En televisión nunca me pongo nerviosa, y en MasterChef lo he pasado realmente mal".

En su regreso a un programa de Televisión Española, reconoce su disposición hacia nuevos proyectos en la cadena: "A todos los directores y productores, estoy a la escucha, como Gonzalo Miró, que quiero programa propio". Y opina acerca del nuevo rumbo de la pública: "Es el momento de su recuperación sin duda alguna".

Además, Montero no duda en mostrar su apoyo a Miró en su nueva etapa como presentador de Directo al grano."Se merecía la oportunidad de tener su propio programa de televisión, y ahora lo tiene junto a Marta Flich", mantiene, pese a las no pocas confrontaciones políticas que hasta hace poco mantenían en Espejo Público.

Volviendo a su paso por el formato de Shine Iberia, Mariló también reflexiona sobre la dureza de la experiencia: "Tenía los nervios en la boca del estómago que no se me iban ni durmiendo en casa".

Cuentas con una amplia experiencia en televisión. ¿Qué te ha llevado a dar el paso para participar en MasterChef Celebrity?

La insistencia de Macarena Rey, que es una gran seductora, y el convencimiento de que en sus manos estamos en uno de los mejores proyectos que hay en televisión y, en mi opinión, ahora mismo el mejor proyecto que hay en televisión, en todas las televisiones en España.

Mariló Montero, concursante de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Cuando somos animales televisivos y tenemos un producto tan profesional y tan riguroso a nivel técnico, es cuando te dejas convencer y te rindes totalmente a sus manos.

¿Cómo te has sentido en tu regreso a TVE? ¿Te gustaría que te llegara un nuevo proyecto en La 1?

Contacto con TVE, en realidad no tengo, porque yo estoy en una productora que es de Shine Iberia y no participo en la programación directamente en TVE. MasterChef forma parte de la cadena desde hace 13 años, yo creo que vamos ya para 14, es el formato con más éxito ahora mismo y con mayor prestigio en la Televisión Española.

Pues sí, a todos los directores y productores, estoy a la escucha como Gonzalo Miró, que quiero programa propio.

Como periodista, ¿cómo valoras el momento en el que se encuentra la cadena pública?

En los medios valoramos mucho los desiertos que suele cruzar alguna cadena de televisión durante determinado tiempo, y ahora mismo podemos decir que Televisión Española está terminando de cruzar el desierto del Gobi. Está saliendo del desierto del Gobi, en el que puede estar entrando, o incluso esté dentro ya, Telecinco.

En esa balanza de éxito, creo que para TVE ahora es el momento de su recuperación sin duda alguna.

¿Crees que está politizada?

La política está en todos los medios de comunicación, y es verdad que hay una crítica actualmente de que hay muchos periodistas que quizás estén abocados bastante a algún partido político, efectivamente eso se está criticando.

Gonzalo Miró y Mariló Montero en 'Espejo Público'. Antena 3

¿Qué te ha parecido el fichaje de Gonzalo Miró para Directo al grano?

Magnífico, le adoramos. Es un hombre muy querido, muy admirado y yo le voy a echar mucho de menos porque tengo mis debates con él muy intensos, que tienen gran repercusión, disfrutábamos mucho haciéndolos. Realmente en Espejo Público le voy a echar de menos, y me consta que mis compañeros también le están echando de menos.

Sé que él quería presentar, y lleva tantos años trabajando como colaborador en los medios de comunicación, que se merecía la oportunidad de tener su propio programa de televisión, y ahora lo tiene junto a Marta Flich.

"Él tiene la libertad de posicionarse hacia donde quiera. Si lo hace Risto Mejide en 'Todo es Mentira', por ejemplo, por qué no lo va a hacer Gonzalo Miró"

Es un hombre que se ha posicionado ideológicamente en televisión. ¿Crees que debería seguir haciéndolo en su nuevo papel?

Él tiene la libertad de posicionarse hacia donde quiera. Como presentador, quiero decir. Como presentador, por supuesto, claro que sí. Óscar Cornejo también lo ha dicho, que van a ir a por todas y que es la apuesta que ellos tienen, entonces la ideologización... No es periodista, es un presentador, es un comunicador que lo lleva haciendo como colaborador.

Si lo hace Risto Mejide en Todo es Mentira, por ejemplo, por hablar del vínculo con Marta Flich, que deja Todo es Mentira para ir con Gonzalo Miró a Televisión Española, por qué no lo va a hacer él.

Tú también sueles opinar sobre la política del país y decantarte por una ideología. ¿Crees que tendrías hueco en TVE?

Eso tendrá que decirlo José Pablo.

Concursantes de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Eres todo un descubrimiento para tus compañeros. ¿Hay alguien que te haya sorprendido para mal?

Hasta eso sería un spoiler. La evolución del ser humano en condiciones adversas y complicadas... Hemos grabado muchas horas todos los días, cada día de la semana. Es un programa que prácticamente te tienes que retirar de todo lo que haces para poder estudiar, grabar, viajar... Entonces, esas intensidades hacen que convivamos en una familia que no lo habíamos sido antes.

Y esa evolución es tan importante como qué plato has presentado cada semana. Verlo e ir viendo la evolución de cuáles son las filias y las fobias que pudiera haber. Hay de todo. También hay muchos momentos muy empáticos de llorar por conseguir una prueba. Yo creo que hemos llorado todos.

"En 'MasterChef' lo he pasado realmente mal. Tenía los nervios en la boca del estómago que no se me iban ni durmiendo en casa"

¿Tu experiencia en los medios te ha servido para MasterChef Celebrity?

Voy a confesar que no me pongo nerviosa casi nunca, en televisión nunca. Y en MasterChef lo he pasado realmente mal. Tenía los nervios en la boca del estómago que no se me iban ni durmiendo en casa.

Es que aquí nos hacéis el examen y nos ponemos a estudiar después. En el primer programa los demás hablaban de fondos y yo decía: '¿Un fondo?¿Qué es un fondo? ¿Un fondo musical? ¿Qué es un sofrito? '. Yo estaba de infarto.

¿Y tu experiencia personal?

La fortaleza de la propia vida. Porque todos los embates que tienes a lo largo de la vida emocionales, personales, físicos, es un programa que tienes que estar entrenada físicamente para soportarlo. Psicológicamente también, pero porque hay que estudiar muchísimo.

Las experiencias de la vida que vas cogiendo de aquí, de allá, de todo has aprendido y de repente haces tu mise en place en la experiencia vital y traes el mejor plato posible para MasterChef.