Joaquín Prat, a por todas para levantar las tardes de Telecinco: “Sonsoles Ónega es mi amiga, pero le quiero ganar”

Telecinco renueva sus tardes desde este lunes 8 de septiembre. Joaquín Prat llega con El tiempo justo. Desde las 15:45 horas, el formato abordará la actualidad desde tres enfoques complementarios (la información, el análisis y la opinión) y de manera rigurosa a la par que entretenida.

Se trata del retorno a la programación de la tarde, dado que estuvo al frente de Cuatro al día entre 2019 y 2022. Prat es consciente de que se enfrenta a una de las franjas más complicadas, la de la sobremesa. “No tengo presión. Recuerdo que comenzamos Cuatro al día con un 2% de share”, comparte en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER.

“Intento liberarme de la presión de las audiencias todos los días. Es como con los exámenes de matemáticas. Has sacado un cero, pues te esfuerzas. Al siguiente, sientes que te ha salido muy bien y ves que es un 0,5, has mejorado un poco. Bueno, pues con las audiencias es igual”, expone.

El periodista reconoce que le hace estar más alerta las buenas cifras de audiencia que las malas. “Me condiciona más una buena cifra que una mala. Sufro más un mal dato que celebro un buen dato”.

Prat se muestra ilusionado con un proyecto que le permitirá abordar otros temas que en su etapa en Vamos a ver no había abordado. “Me apetecía mucho volver a tocar la política”, acepta Joaquín.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Mediaset

“La política se paga muy mal en televisión. Me refiero a que es un tema que me apasiona, pero con el que la gente está ya muy harta. Además, a nivel de redes, es muy sacrificado. Estoy curado de espanto, pero no es fácil”, expresa, incidiendo en el complicado equilibrio entre lo que le agrada a él televisivamente y lo que la audiencia demanda.

“Es estar un poco entre la pasión que sientes por un asunto e intentar que le motive al espectador. Además, equivocarse hablando de política es lo más fácil que hay. Puedes cometer el mismo fallo en actualidad o corazón y luego rectificar, pero si lo haces en política, no te lo perdonan”, argumenta.

"Puede cometer un fallo en actualidad y corazón y rectificas. Pero si lo haces en política, no te lo perdonan"

Prat se refiere al hate que hay en redes sociales. “Miro en X todas las noticias que tienen que ver con Telecinco y no hay ninguna, pero ninguna, con comentarios positivos. Todo es basura. Decidí no mirar cuando me mencionan, sólo veo el contenido que sale en mi timeline y sólo echo un ojo a la actualidad, sí que me fijo en las tendencias. Instagram me divierte más”.

Prat señala que no hace caso de este tipo de comentario negativo. “Las críticas no me pagan la nómina. Yo tengo una vida fuera del trabajo también y cuando termino mi jornada, no estoy pendiente de lo que se comenta en redes. Mi vida no tiene que ver con esas personas cuyas vidas son tan miserables que necesitan vomitar toda esa porquería en redes”.

César Muñoz, Joaquín Prat y María Ruiz en 'El tiempo justo'. Mediaset

El salto del comunicador madrileño a las tardes recuerda al cambio que vivió Ana Rosa Quintana en 2023, cuando se hizo cargo de Tardear. “Fue la primera que me llamó. Cuando salí de reunirme con los directivos de Telecinco, ya lo sabía. Me envió muchos ánimos y que tomase con ganas”, declara.

Prat es consciente que este salto a la tarde le va a hacer enfrentarse a Y ahora, Sonsoles, su antigua compañera en el extinto Ya es mediodía. “Sonsoles es mi amiga, pero en lo referente a nivel profesional, le quiero ganar”, asume, revelando que habló con ella al día siguiente de que se anunciase el proyecto.

"Ana Rosa fue la primera que me llamó cuando salí de reunirme con los directivos de Mediaset"

“Me llamó al día siguiente. Es una de las mejores amigas de mi hermana. Es que con Sonsoles vamos a cenar a su casa. Su pareja es amigo mío también. En lo personal, el vínculo es maravilloso. Pero, claro, en lo profesional, ¿quién no quiere ganar?”, se pregunta Joaquín.

Prat no quiere atreverse a señalar qué puede tener El tiempo justo que no tenga Y ahora Sonsoles. “Cualquier cosa que pueda decirse lo veré como una sensación de que va a ser una falta de respeto. Sonsoles tiene mucha chispa, honestidad y es un pedazo de profesional. La ventaja es que nosotros comenzamos antes en horario”.

César Muñoz, María Ruiz y Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Mediaset

El comunicador es consciente de que no sólo se enfrentará a Ónega en la franja de la tarde, dado que la competencia es feroz. Tras La Vuelta, TVE estrenará Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró. Actualmente, lidiará con Jesús Cintora en Malas lenguas.

Eso sin contar con que se enfrentará a Risto Mejide en Todo es mentira y Más Vale Tarde en laSexta, como también a la serie diaria Sueños de libertad de Antena 3. “Remontar en las tardes es muy complicado. Los hábitos de consumo son diferentes a los de la mañana. Por ejemplo, Risto Mejide está muy fuerte en las tardes”, subraya el comunicador.

“Con toda la humildad del mundo, espero ver la competencia desde el retrovisor. Con respeto máximo. Y eso que tampoco se han mencionado a las autonómicas, que también tienen producto fuerte en las tardes”, comenta.

"Echo en falta más periodismo en la calle, escuchar a la gente y sus preocupaciones"

Para Joaquín Prat, El tiempo justo puede aportar a Telecinco un periodismo más cercano a la voz del ciudadano. “Echo en falta la calle, escuchar a la gente y sus preocupaciones”.

En la rueda de prensa anterior, Xelo Montesinos, CEO y fundadora de Unicorn, informaba de que El tiempo justo se estrenará con una entrevista inédita e ideal para el arranque del magacín. Prat ya ha descartado que sea una figura política. “Es el protagonista de un hecho tremendamente dramático de la historia reciente de este país que nunca ha hablado”, adelanta.

El comunicador considera que entrevistar a un político es una batalla difícil. “Resulta aburrido para un profesional intentar hacer preguntas que nunca van a contestar. Ni siquiera pido que me respondan a lo que quiero, sino a lo que pregunto”.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Mediaset

“Creo que la política está en un momento en el que, quizá, habría que ponerle un poquito de pausa, temple y sensatez. Necesitamos espacio para el análisis más pausado”, prosigue, y no duda en alabar la labor de Pepa Bueno en su entrevista a Pedro Sánchez. “Hizo un ejercicio brillante de periodismo”, opina.

Aunque reacio a entrevistar a políticos por su actitud, no diría que no a una entrevista con Pedro Sánchez. “Le preguntaría cuándo va a convocar elecciones. Esta legislatura está completamente agotada y, por mucho que hable de los avances que quiere implementar, ya no da para más”.

"Si entrevistase a Pedro Sánchez, le preguntaría cuándo va a convocar elecciones"

“Está agotado desde el propio gobierno de coalición, desde el sostén de la mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que las minorías en el Congreso están sacando rédito de sostener a este Gobierno. Pero eso no es gobernar para todos los españoles y los ciudadanos se merecen un gobierno para todos. Pero bueno, tengo esperanzas de que se arreglen las cosas en el futuro”, muestra Prat.

Por último, Joaquín Prat confiesa que lo único que le hizo dudar sobre si podría conciliar. “Hemos tenido compañeras que queríamos traerlas a este programa y que nos han dicho que no porque han priorizado la conciliación y lo comprendo perfectamente”, revela.

“Vivo muy cerca. El programa termina a las 18:30, a las 18:45 puedo estar en casa. Me da tiempo a hacer los deberes con mi hijo y a estar con él. También, era importante para mí cenar en casa, cuando tienes hijos valoras mucho eso”, declara.