Más de 300 horas de contenido de Atresplayer podrán verse en Disney+: el potente acuerdo que han firmado ambas plataformas

Atresmedia y Disney+ han alcanzado un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España y una de las principales plataformas de streaming a nivel global.

Se trata de un acuerdo inédito que permite a Atresmedia, a Atresplayer y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías. A partir de septiembre, los clientes de la casa de Mickey Mouse tendrán acceso a una colección especialmente seleccionada en Atresplayer sin coste adicional.

Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a Atresplayer dentro de Disney+.

Así las cosas, la plataforma ofrecerá series como Mar afuera; grandes formatos de entretenimiento como La Voz o Tu cara me suena, y ficciones de Antena 3 como La Encrucijada o Sueños de libertad. No faltará una selección de series míticas del catálogo de Atresmedia como Vis a Vis, Física o Química o Aquí no hay quien viva.

Karl Holmes, director de Disney+ para EMEA, ha señalado: "Atresmedia ofrece contenido local de calidad, y añadir cientos de horas de este contenido para ver en streaming en Disney+ es una excelente noticia para nuestros clientes en España".

'Mar afuera' llegará a Atresplayer el próximo 14 de septiembre. Atresmedia Televisión

"Este acuerdo refleja nuestro compromiso de apoyar a las televisiones locales en toda Europa, incluyendo nuestro reciente acuerdo en el Reino Unido con ITVX. Esta alianza responde a nuestro objetivo de ofrecer una gran variedad de historias de calidad y relevancia cultural a nuestros clientes", ha señalado el directivo.

Javier Bardají, CEO de Atresmedia, ha afirmado: "Este acuerdo pionero e histórico con Disney+, una de las mayores plataformas internacionales de streaming, consolida el liderazgo de Atresmedia y Atresplayer, reafirmando el éxito de su estrategia innovadora de explotación de contenido. Permite ampliar el alcance de nuestras producciones, promoviendo el talento y la cultura española".

Bardají ha añadido: “Esta apuesta forma parte de nuestro modelo y filosofía desde hace décadas y nos ha permitido alcanzar éxitos internacionales como Gran Hotel, La casa de papel, Velvet, El tiempo entre costuras, Vis a Vis, Veneno, Alba o Entre tierras que han marcado y han abierto camino al resto del sector".

El acuerdo otorga a Disney+ derechos co-exclusivos sobre una amplia gama de producciones de Atresmedia, reforzando su compromiso con el contenido producido en España y ampliando su oferta de entretenimiento. Para Atresmedia, representa otro hito en su exitosa estrategia de distribución global y resalta el atractivo internacional de sus producciones.