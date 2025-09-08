David Broncano, 40 años, tajante con 'La Revuelta': "No tengo al programa en mi top de prioridades"
El presentador no se ha cortado en expresar su opinión sobre el programa de TVE.
Más información: Jorge Javier Vázquez (55 años) sorprende con su nuevo cambio físico: "Necesita tiempo para asentarse"
Este lunes, 8 de septiembre, La Revuelta vuelve a la parrilla televisiva de nuestro país. Y con ella se abre una nueva etapa que incluye cambios y matices no solo en el formato, sino también en el presentador, David Broncano.
El humorista gallego, de 40 años y natural de Santiago de Compostela, ha sorprendido con un cambio de look radical que no ha pasado desapercibido: su cabello teñido de rubio platino ha sido comentado en redes y medios desde su aparición en el FesTVal, donde el programa fue premiado como la "revolución televisiva del año".
"La presión la llevo con bastante tranquilidad, dedicándole tiempo a otras cosas también. No tengo el programa en mi top tres de prioridades diarias", confesaba en una entrevista con Lecturas.
Además, asegura que "eso que dice la gente que no puedes hacer nada eres famoso, no es cierto", detallaba. Por ello, prefiere jugar al tenis en un polideportivo, pasear o visitar su pueblo, ya que se "puede hacer igual".
La fama, según Broncano, afecta más a su entorno que a él mismo. Explica que si pudiera trabajar "haciendo lo que hago y encima ser anónimo", lo preferiría, aunque reconoce que "eso es imposible".
Sin embargo, su pasión por la televisión y la comedia hace que acepte la notoriedad con naturalidad. "Así que como me gusta hacer lo que hago, acepto la fama con gusto. A la familia le afecta más que a uno mismo", puntualiza.
Eso no es todo. Además, añade. "Mi familia sí que se inquieta con muchas cosas, pero poco a poco se les va pasando", comenta sin ningún tapujo.
En cuanto a la competencia, Broncano no se esconde. La rivalidad con Pablo Motos y El Hormiguero es evidente, y el presentador lo reconoce.
"Imponer no me impone, pero a nivel de audiencia es un nivel muy duro", señala. Aunque su programa logró durante algunos meses superar a El Hormiguero en ciertas franjas de edad, admite que "ellos son una apisonadora de audiencias".
La nueva temporada de La Revuelta promete mantener la esencia que la ha hecho destacar: invitados, humor y la capacidad de conectar con un público muy diverso.
Broncano lidera un equipo consolidado que incluye a Ricardo Castella, Jorge Ponce, Lalachus, Grison y Sergio Bezos, todos comprometidos con ofrecer una televisión cercana, innovadora y auténtica.
De acuerdo a diversos medios, se estima que David Broncano podría recibir a Eva Soriano para arrancar el curso.
La humorista estrenará próximamente Cuánto, cuánto, cuánto en el prime time de La 1, y su reencuentro con el humorista sería la excusa perfecta para adelantar todos los detalles sobre este nuevo game show que presentará junto a Aníbal Gómez.