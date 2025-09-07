Gonzo busca el “hilo conductor” en la nueva temporada de 'Salvados': "Somos un país intencionadamente enfadado"

La nueva temporada de Salvados, con Gonzo al frente, arranca en laSexta este domingo. El que fue su 'jefe' tantos años, el Gran Wyoming, es el protagonista del primer programa. Repasará su carrera de más de cuarenta años en televisión, sus inicios como músico y colaborador en TVE, así como las experiencias personales que han marcado su vida.

Además de esta entrevista, la temporada incluirá reportajes sobre temas sociales. Entre ellos, el accidente del Alvia, las estafas telefónicas y un episodio especial junto al equipo de trasplantes del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde Gonzo vivirá de cerca historias sobrecogedoras.

Sobre el papel del programa, el presentador insiste en que el objetivo "no es que cambien las cosas por arriba, sino dar elementos de pensamiento crítico”. Aun así, ha explicado en el encuentro en el FesTVal de Vitoria al que acudió BLUPER que es importante que las 14 entregas marcadas cuenten con un "hilo conductor".

Gonzo también ha confesado cómo funciona la mecánica del programa y cómo deciden sus entrevistas: "Ponemos ímpetu en conseguir personajes como Ábalos, Koldo, Cerdán... La peña que mete la mano en el bolsillo de todos".

Gonzo en 'Salvados'. laSexta

¿Cómo ha sido la elección de capítulos de esta temporada?

Este año tuvimos un mes que le llamamos de preproducción y teníamos muchas ideas que vas recopilando, a lo mejor, durante el invierno. Al ponerlas todas en común, lo que sí buscamos es que la temporada sea conceptual. Intentamos que cuando tú acabas de ver Salvados, veas que hay un hilo conductor y puedes hacer desde una entrevista a un político, hasta una historia que no tenga nada que ver con ellos.

El tono en el que nos gusta mantener las conversaciones sí condiciona mucho si elegimos hacer una historia o un personaje o no. Y luego, en el caso de las historias, primeras personas. Que nuestros entrevistados puedan decir: a mí me pasó, yo viví, y no: a mí me contaron, a mí me dijeron.

¿Crees que los políticos asumen las consecuencias de sus actos?

No diría que no las asumen nunca, porque, por ejemplo, en el caso del Alvia, la primera fase de la administración acaba con que solo hay un acusado, el maquinista. Hoy hay dos personas condenadas, el maquinista y el jefe de seguridad de Adif, y eso es un cargo público, un cargo político que además había sido perito en el metro de Valencia.

Entonces, sí creo que las cosas cambian, que cuesta mucho, por supuesto, pero la intención no es que cambien las cosas por arriba, sino dar elementos de pensamiento crítico. Somos un país intencionadamente enfadado, donde los mensajes que se nos hacen llegar desde muchos partidos políticos es la división.

"A veces también parece que entretener a la gente es no querer contarles las cosas que pasan"

¿Crees que en la televisión faltan espacios que fomenten ese pensamiento crítico?

La oferta está mucho más fragmentada. A veces también parece que entretener a la gente es no querer contarles las cosas que pasan. La peña necesita entretenerse, o a veces necesita llegar a casa y olvidarse de los problemas que hay. Y ahí el entretenimiento es terapéutico incluso.

Estoy muy orgulloso de estar en una cadena que, cuando saben que más gente nos está viendo, han decidido programar desde hace años, El Intermedio, laSexta Columna, laSexta Xplica y Salvados.

¿Qué temas te pide la gente que trates en el programa?

Las personas que me paran por la calle son, sobre todo, padres de niños o niñas con enfermedades raras.

El verano pasado en Vigo, con una familia que conocí precisamente aquí en Euskadi haciendo este programa, me llega una señora y me dice: '¿Te puedo presentar a mi nieta?'. Y la nieta tenía una enfermedad rara. Intentaremos hacer un programa, pero tenemos 14 espacios, no siempre podemos llegar a todo. Tres semanas después estaba en Vigo intentando hacer unas fotos para un calendario.

"Si me encontrase a Matías Prats o a Ferrer, les diría: 'Te invito a que habléis de por qué no llega el AVE directo a Galicia, a Vigo"

Gonzo en el FesTVal de Vitoria. laSexta

¿Cómo te afectan estos casos personalmente?

Como presentador y persona más o menos conocida, cuando no podemos llegar a hacer un programa o a tratar un tema, yo intento en mi vida personal dedicar horas.

Si me encontrase a Matías Prats o a Ferrer, les diría: 'Te invito a que habléis de por qué no llega el AVE directo a Galicia, a Vigo, sin pasar por no sé dónde'. No puedes decir que no, pero también nunca engaño a la gente. Lo vamos a intentar, pero tenemos 14 programas, tienes que entenderlo.

Después de tantos años, ¿has aprendido a poner límites?

El límite lo intenté poner. El trabajo que he ido haciendo es cómo me afecta a mí en lo personal. Inevitablemente, cuando cuentas historias, como muchas de las que contamos en Salvados o antes en El Intermedio, cuando llegas a tu casa, puede que hasta te sientas culpable de la suerte y los privilegios que tienes.

Tienes que mentalizarte de que la esperanza que das a alguien cuando cuenta su historia en televisión es limitada. Nosotros podemos contar la historia, pero esto no significa que se vaya a solucionar.

Esta temporada la estrenas con una entrevista a el Gran Wyoming. ¿Has descubierto algo de él que no conocías?

Somos amigos desde hace años, hemos estado mucho tiempo juntos en vacaciones, comer en su casa, es algo que llevo haciendo mucho tiempo. Aun así, sí, y es que no quiere que se le adule.

En esas partes de la entrevista en las que yo le hacía ver lo importante que fue para mí, él me hacía ver que por ahí no quería ir. Estamos de igual a igual, lo otro es casualidad.

"Ponemos ímpetu en conseguir personajes como Ábalos, Koldo, Cerdán... La peña que mete la mano en el bolsillo de todos"

¿Estáis intentando recoger testimonios políticos para las nuevas entregas?

Presidente del Gobierno, presidente de la oposición, lo pedimos habitualmente. Estamos gestionando con partidos políticos, hacer programas o entrevistas solo a una persona o que se junten varios. Ponemos ímpetu en conseguir personajes como Ábalos, Koldo, Cerdán... La peña que mete la mano en el bolsillo de todos. Sabemos que esas son las personas a las que la ciudadanía tiene más ganas de escuchar.

Nosotros tenemos esa capacidad de hacerle las preguntas. Si te sientas, vas a tener que responder a estas cosas. Y entonces ahí luego lo que tenemos son unos sabuesos y unas sabuesos en la redacción. No podemos adelantar nada porque es generar una expectativa, pero tenemos cosas muy calentitas.