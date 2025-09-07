Así se ha estrenado Antonio Montero como colaborador de '¡Vaya fama!' tras su salida de 'De viernes'

La nueva temporada de De viernes en las noches de Telecinco ha arrancado con importantes novedades, como el retorno de Lydia Lozano a la cadena y su fichaje como panelista; pero también dejó la noticia de que Antonio Montero dejaba su puesto como colaborador del programa.

Afortunadamente, el tertuliano ya tenía otro formato confirmado dentro de la cadena, dado que su nombre estaba entre los revelados como contertulios de ¡Vaya fama!, el espacio que hereda el lugar de Socialité en las mañanas de los fines de semana de Telecinco.

Ha sido este domingo 7 de septiembre cuando Montero ha debutado en calidad de colaborador del formato, tras un sábado de estreno en el que Cristina Lasvignes y Fran Ramírez recibieron a Carmen Borrego, Gema Fernández y Makoke.

En esta ocasión, el programa recibía a Almudena del Pozo, Suso Álvarez y a Antonio Montero. El paparazzi se estrenaba abordando un tema espinoso, el caso del robo en el domicilio de María del Monte dos años atrás.

La última información es que la abogada de la tonadillera ha solicitado 28 años de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, al considerarlo como el autor intelectual del asalto a su casa, dada la información que suministró a los asaltantes, presuntamente.

Antonio Montero y Suso Álvarez en '¡Vaya fama!' Mediaset

“Me alegro mucho de estar contigo”, expresa Montero a Lasvignes, para después hablar sobre el caso del robo. “Lo que supone esta información es que María [del Monte] lo tiene claro. La presunción de inocencia… en el fondo de su corazón, ella tenía la sensación de que él estaba involucrado”, opinaba.

“Al haberse unido al resto de víctimas en el mismo procedimiento, está rompiendo relación, creo yo, para toda su vida con su sobrino”, afirmaba. “Tiene que ser durísimo para ella aceptar la evidencia de la policía de que él estaba implicado”, añadía Montero.

El plató de '¡Vaya fama!' Mediaset

Previamente a su análisis sobre la noticia, Montero se pronunciaba sobre la encuesta a la audiencia sobre la fama de Isabel Preysler. La socialité publicará sus memorias el 22 de octubre de este año, bajo el título Mi verdadera historia.

Tras la encuesta del primer programa sobre Julio Iglesias, en la que los televidentes señalaron que el cantante tiene “mala fama” (para sorpresa tanto de los presentadores como de las colaboradoras), ahora es el turno de su primera esposa.

Montero aprovechaba para lanzar un alegato a favor de la madre de Tamara Falcó y movilizar el voto a su favor. “Que la gente no se deje llevar por la envidia, que analice las cosas, que sean objetivos”, expresaba, señalando que ella tiene “buena fama”.

“Siempre ha sido amable con los medios de comunicación”, apostillaba Suso Álvarez. “Sí, [hemos tenido] mucha suerte”, agregaba Montero.