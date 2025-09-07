Afra Blanco, sindicalista, sobre no llegar a fin de mes: "No deberíamos acostumbrarnos a pluriemplearnos"

El arranque del nuevo curso televisivo ha significado el regreso de José Yélamo a las noches de laSexta Xplica. El programa ha seguido tratando aspectos sociales en su sección con los Xplicadores. En esta ocasión, se ha abordado una problemática que sufre buena parte de la ciudadanía: llegar a fin de mes.

El espacio señalaba, según sus propios análisis, que seis de cada diez españoles no llegaban a final de mes. Esto ha abierto el debate sobre los motivos que están causando que los salarios estén siendo insuficientes.

Ante esta realidad, Afra Blanco ha sido la primera en intervenir. La sindicalista ha vuelto a mostrarse como la Xplicadora más combativa de la bancada. “No nos tenemos que acostumbrar [a tener un salario con el que no llegar a fin de mes]”, empezaba en su intervención.

“De hecho, no deberíamos acostumbrarnos siquiera a pluriemplearnos para poder sobrevivir, que no vivir. Aquí el problema no es que la empresa tenga beneficios, para nada”, proseguía.

“Aquí el mal y lo que es injusto es que esos beneficios no se repartan, que la riqueza permanezca en manos de unos pocos, mientras unos muchos se tienen que pluriemplear para poder vivir. Toca subir el salario mínimo interprofesional y toca tener una evolución fiscal mucho más progresiva”, continuaba.

“Toca también acabar con el régimen empresarial, que prima sus beneficios privados y personal por encima de la negociación colectiva. Para negociar los salarios, es importante conocer la plusvalía de los trabajadores”, argumentaba.

“Para negociar los salarios, es importante conocer el indicador de beneficio de las empresas. Lo que sí está claro es que una sociedad justa no tiene precariedad, hay salarios dignos. Soy de las que piensa que la economía tiene que estar al servicio de la clase obrera. Así se logra una sociedad más justa”, concluía.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2024 y elaborada por el INE, el 9,1% de la población manifestó que llegaba con “mucha dificultad” a los últimos días de mes. A ese porcentaje se le agrega el que casi la mitad de la ciudadanía, el 47,4%, aseguraba que tenía algún tipo de dificultad para hacerlo.

El informe de la OCU sobre solvencia familiar de este 2025 ha destacado que solamente el 18% de las familias consultadas en el estudio pensaba que su economía doméstica mejorará, señalando que hasta un 30% de dichos núcleos familiares considera que su situación irá a peor.

El estudio resaltaba el empeoramiento de la desigualdad en la capacidad de afrontar gastos básicos entre las diferentes comunidades autónomas. Además, el diario Expansión publicó en febrero de este año que, en 2024, un 35,8% de los ciudadanos no tuvo la capacidad de afrontar posibles imprevistos económicos y un 33,4% no había podido tener gastos vacacionales fuera del domicilio.