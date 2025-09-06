Rocío Flores, rota de dolor al hablar de Antonio David en 'De viernes': "Tenía miedo de quedarme sin él"
La hija de Rocío Carrasco era la invitada estrella del Scoop del magacín nocturno. Además, no ha dudado en cargar contra su progenitora.
De viernes ha comenzado su nueva temporada pisando fuerte. El magacín nocturno no sólo recibía a Lydia Lozano, tras estar dos años ausente tras la cancelación de Sálvame, sino que entrevistaba en el Scoop a Rocío Flores, quien ha dado una de sus entrevistas más reveladoras.
La joven se ha sincerado sobre su vida personal y familiar. La empresaria ha confesado cómo de resiliente y fuerte que es tras este período de ausencia en televisión. “Durante todo este tiempo, yo he actuado en piloto automático. Es decir, si tú me apuñalas, a corazón abierto, y no sientes nada... pues así me he sentido todo este tiempo”, expresaba.
“Para mí, lo principal, siempre ha sido mi familia. Entonces, ver sufrir a mi familia como la he visto, me ha destrozado”, confesaba, a lágrima viva. Es más, la ejecutiva comenzó a llorar tanto que Acosta tuvo que detener temporalmente la entrevista para que la invitada pudiera serenarse.
Flores señalaba que ha sufrido tanto por lo que habría padecido su padre. Es más, la empresaria señalaba que no ha podido vivir momentos de felicidad en este tiempo al ver cómo su progenitor, Antonio David, padecía.
La empresaria revelaba que llegó a temer por la vida de su padre, a quien define como un progenitor “súper presente” y que “nunca ha soltado a sus hijos de la mano”. “Para mí, como hija, es de valorar”, reconocía.
De la misma manera, reconocía que Antonio David es mejor tenerlo como amigo que como enemigo. “Hemos sufrido mucho. Estuvo una época tres años en casa, sin trabajar, y a mí, esa época de él, me marcó. Yo pensé que no... que de ahí no salía”, confesaba.
“El ver a mi padre destruido durante tres años, sin apenas salir a la calle, el que le señalen por la calle”, proseguía, compartiendo que llegó a temer por la vida de su progenitor. “He llegado un punto en el que, sinceramente, pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que, cualquier día, algo iba a pasar”, expresaba.
“Llegó hasta un punto en el que tenía que estar pendiente de él constantemente. A la mínima que no me cogía el teléfono sentía pavor y creo que eso es lo más duro que he vivido, tener esa angustia”, reconocía.
“Ese miedo durante mucho tiempo y verlo tan hundido y tan como lo he visto. Eso se me ha quedado grabado”, continuaba.
“Me daba miedo quedarme sin padre porque mi madre... ella ha decidido no estar, se respeta, vale, pero al final la única figura que tengo es él. Por eso, para mí, ese era mi mayor miedo”, agregaba.
Flores aprovechaba para cargar duramente contra su madre, a la que acusaba de haberle “destrozado la vida”, señalando que tiene los “sentimientos bloqueados” hacia ella. A pesar de ello, reconocía que tanto ella como su hermano David estaría para ella si ésta los necesitase.