La segunda temporada de 'Poquita fe' llega con un giro de guion y el sorprendente fanatismo de la reina Letizia

La segunda temporada de la comedia Poquita fe está a punto de estrenarse y Movistar Plus+ la ha presentado en el FesTVal de Vitoria, prometiendo un nuevo giro en la vida de Berta y José Ramón, quienes se enfrentarán a desafíos inesperados en su día a día y en su entorno familiar.

A partir del 25 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de ocho nuevos episodios que llegan llenos de sorpresas, incluyendo la incorporación de personajes secundarios que contarán con mayor relevancia en las tramas.

Juan Maidagán y Pepón Montero, los creadores de la serie, han destacado los segundos papeles y han explicado por qué han decidido darles más vida: "Procuramos cuidarlos mucho. Cuando hacemos el mapa de tramas de todos los capítulos procuramos que esté muy equilibrado".

El foco temático está en las dificultades de encontrar vivienda y la convivencia, lo que obliga a los protagonistas a recurrir a sus familiares y amigos, enfrentando desafíos comunes en pareja y familia."Si es difícil vivir en pareja, y a la pareja le añades el resto de personajes, es imposible", ha avanzado Raúl Cimas en la rueda de prensa donde ha estado BLUPER.

Con un elenco encabezado por Raúl Simón y Esperanza Pedreño, y con las interpretaciones de Chani Martín, Pilar Gómez, Julia de Castro, Marta Fernández Muro, María Jesús Hoyos y Juan Lombardero, la serie trata de dar "valor a la autenticidad y conectar desde lo cotidiano y lo universal".

Pepón Montero, creador y director de la ficción, ha afirmado que se podrá ver a "dos personajes que demuestran una resiliencia enorme. Es un amor contra viento y marea. Se lo pone muy difícil tanto la familia como el entorno".

Cartel 'Poquita fe'. Movistar+

"Los problemas que dan lugar a la comedia generalmente son más universales aunque luego tengan un acento u otro. Todo el mundo tiene suegros, todo el mundo tiene un vecino que le puede tocar las narices, todo el mundo tiene cuñada y los problemas que dan lugar a la comedia generalmente son más universales", ha expuesto.

La cuñada, en este caso, da mucho de qué hablar. Y es que la serie ha traspasado fronteras y reconocen a Julia de Castro hasta en otros países: "Fui la primera persona que se enteró de la adaptación de Poquita fe en Alemania. Un señor me reconoció en un mercado allí y me contó que había comprado los derechos".

Además, la actriz ha revelado que esta serie tiene una fan muy especial. "En el festival más importante de Ámsterdam coincidí con la reina Letizia y me dijo 'cómo nos reímos contigo en casa'". Una pequeña anécdota que narra para demostrar el éxito de la primera temporada.

Otro de los personajes que se lucirán en los nuevos capítulos es el de Marta Fernández Muro. "Yo soy una persona que va muy por libre, que importa todo un rábano. Es un poco absurda y en la segunda parte, creo que soy todavía más absurda que en la otra. Más inusual.", ha desvelado.

"Dicen que con los años todos los problemas o los defectos se incrementan. Pues aquí realmente están un poco más incrementados", ha comentado.