Lourdes Maldonado se duplica en los fines de semana de TVE: nueva presentadora de 'Informe Semanal' desde este sábado

Los espectadores de Televisión Española verán a Lourdes Maldonado por partida doble los fines de semana. Desde este sábado, presentará el Telediario Fin de Semana junto a Marc Sala, tal y como se anunció en julio. Ahora, también se pondrá al frente de Informe Semanal.

Este mismo 6 de septiembre, tomará el testigo de Lara Siscar en el espacio de reportajes, el más longevo de la televisión en España. Siscar, por su parte, pasa a ser la corresponsal de la cadena pública en Lisboa. Releva a Belén Lorente, la enviada a la capital portuguesa en los últimos seis años.

Así las cosas, Lourdes pasará a ocupar exactamente los mismos dos puestos de Lara, el de los informativos de La 1 los sábados y los domingos y el de formato del sábado noche. La vasca llegó a la Corporación en 2022 para presentar Hablando claro junto a Marc Sala, hasta que fue retirado en 2023. Entonces, pasó a ser la voz de Las tardes de RNE.

Siscar, por su parte, lleva vinculada a RTVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 Horas. Ha sido reportera política para distintas ediciones del Telediario y de Los desayunos de TVE, así como ha estado al frente de programas de debate, entrevistas y coberturas informativas especiales.

De esta manera, la de Gandía ha estado al pie de la noticia en sucesos como el incendio de Valencia o la DANA. En 2015, recibió el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense de Madrid.

Nueva enviada a Nueva York

El de Lara Siscar no es el único movimiento que se produce en las corresponsalías de RTVE. Ángela García Romero llega a la sucursal del ente en Nueva York, sustituyendo Sara Rancaño, quien ha estado destinada en la ciudad norteamericana desde 2019.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y periodista de TVE desde 2016, García Romero cuenta con un máster de Periodismo en Televisión de RTVE Instituto. Inició su carrera en el Centro de Producción de RTVE en Cataluña, como redactora de información política, social, económica y cultural.

Angela García Romero, nueva corresponsal de RTVE en Nueva York. RTVE

Ha sido responsable del área de sociedad de los servicios informativos en Cataluña y redactora de magacines como La Mañana, España Directo, Hablando Claro y Mañaneros. Además, la periodista ha realizado coberturas informativas en Tel Aviv, Lisboa y Niza.