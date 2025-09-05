Frank Blanco y Verónica Dulanto bajan la persiana de ‘Tardear’: “Toda la suerte para el equipo de Joaquín Prat”

El programa Tardear ha bajado este viernes la persiana en Telecinco y para siempre. El magacín vespertino cierra sus puertas a punto de cumplir su segundo aniversario en antena y, como no podía ser de otra manera, sus presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto han dedicado unas palabras a los espectadores.

La primera en hablar fue Dulanto, recordando cómo el programa ha dado muchas noticias, pero también ha dejado momentos icónicos, “desde Mario Vaquerizo con collarín hasta la caída de Barrientos de la silla aquí en la mesa. Pasando por momentos surrealistas entrañables. Cada uno hizo de este programa un poco también lo que le ha dado la gana”.

Así, el espacio ofreció un vídeo recopilatorio desde que Ana Rosa Quintana arrancase el proyecto el 18 de septiembre de 2023 hasta la actualidad, 496 entregas más tarde. Y hubo lugar para las risas, para las caídas, para momentos emotivos y hasta para dar las gracias a los espectadores por estar ahí.

Frank Blanco tomó entonces la palabra para agradecer a todo el equipo: al presente, al que está de vacaciones y también a los que ya no están porque “se han ido a otros programas”. “Llega el momento de la despedida en el que hay que dar las gracias”, resumía. Pero Verónica le interrumpía: “Ay, que no quiero, ay, Frank, que no quiero, de verdad”.

“Decíamos: la tele es así, esta es una profesión apasionante, pero tiene estas cosas, que es que, aunque le pongamos alma, corazón, esfuerzo y demás, bueno, pues acaba esta etapa. Lo hemos disfrutado, lo hemos gozado, ¿sí o no?”, preguntaba Dulanto después, consiguiendo un aplauso del equipo.

Imagen del último programa de 'Tardear'.

Desde un lateral les entregaban un ramo de flores a cada presentador, que ellos agradecían. “Nos hemos colado, nos hemos colado en sus casas. Espero que les hayamos entretenido y divertido, lo hemos hecho de verdad de corazón y por supuesto, yo me llevo a este gran equipo siempre y nos vamos a ver”, añadía Dulanto.

De fondo se escuchaba My Way, Frank Blanco pidió que la quitasen, aunque le gusta Frank Sinatra, y pusieran una más animada: “Es que Tardear es otra cosa”. Blanco quiso agradecer al equipo, y ha destacado que el objetivo del magacín “era acompañaros, era divertiros y entreteneros y que habéis estado aquí hasta el último día. Gracias por estar ahí siempre en Telecinco. Toda la suerte para el equipo de Joaquín Prat que a partir de lunes está aquí a las cuatro menos diez. Sin ustedes nada sería posible. Hasta siempre”.

Así, Tardear se despidió de la audiencia y, como indicó su presentador, su lugar en la parrilla lo ocupará a partir del lunes Joaquín Prat con un espacio nuevo que lleva por título El tiempo justo.