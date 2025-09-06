Cristina Lasvignes: "Nos hemos perdido el lado divertido de algunos famosos por haberles dado demasiada caña"

El buen hacer de Cristina Lasvignes este verano en Telecinco ha tenido recompensa. Este sábado, 6 de septiembre, a las 13:15 horas, se pone al frente de ¡Vaya fama! junto a Fran Ramírez. El nuevo programa de corazón, relevo de Socialité, pretende darle un punto "gamberro" a los fines de semana.

El formato de Cuarzo Producciones (Supervivientes, La isla de las tentaciones...) tiene como seña de identidad los 'famosetes', unas figuras de arcilla que representan a los personajes rosas más destacados de nuestro país y que los espectadores decidirán si se colocan en la vitrina de la buena o la mala fama.

Lasvignes tiene claro a quiénes dejaría en la 'estantería del mal' y lo cuenta a BLUPER: "A cualquiera que no atienda a nuestros compañeros o que sea borde". Además, reflexiona sobre la imagen preconcebida que tenemos de ciertos personajes. Ella pone el ejemplo de una entrevista que tuvo con Miguel Bosé y la amabilidad que le mostró el cantante todo el rato.

Cristina y Fran están llamados a levantar la franja de sobremesa de la cadena, tras considerarse insuficientes los datos de su antecesor. Más allá de las reposiciones de La ruleta de la suerte, que juegan en otra liga, ¡Vaya fama! compite con D Corazón . La comunicadora confía en el contenido "made in Mediaset" y en el tono ácido para diferenciarse del programa de La 1.

Por otro lado, valora su mes y medio conduciendo El diario de verano, del que se despidió este viernes con toda la "pena" del mundo. "Sustituir a alguien insustituible, con tanta personalidad, me daba mucho respeto", señala Lasvignes sobre Jorge Javier Vázquez.

Tú que has hecho tantas entrevistas a lo largo de tu carrera, ¿a qué personaje meterías en la zona de la mala fama?

Me ha pasado más de una vez después de una entrevista lo de decir: 'Qué equivocada estaba, qué tío más majo. O qué tía más tonta. Con lo simpática que yo pensaba que era'. Aprendes a no prejuzgar tanto y hay que ir un poquito más allá. Es lo que haremos en cada programa.

¿Se te han caído mitos?

Alguno se me ha caído que nunca diré, pero claro que sí. A mí me pasó algo con Miguel Bosé. Nos tocaba entrevistarlo en la radio. Tenía un agobio encima, pensaba que iba a ser súper divo. Yo empecé la entrevista casi más borde que él y fue maravillosa. Un tío encantador que se prestó a todo. A jugar, a quedarse unos minutos después para grabarle...

¿Cómo fue esa llamada de Mediaset diciéndote que contaban contigo más allá del verano?

Es que ha sido súper rápido. Hace dos semanas, me preguntaron: '¿Te apetece ver una prueba y ver qué tal?'. La hice y ya está, luego me fui a El diario de verano. A los dos días, llegó la llamada.

¿Tenías fichado a Fran?

No le conocía, nos hemos conocido en las pruebas. Ya me han llegado varios compañeros que han coincidido con él, además de distintos ámbitos, que me han dicho: 'Le vas a adorar, le vas a querer mucho, es muy buen tío y os lo vais a pasar genial'. Los días que llevamos juntos nos reímos mucho y hasta nos hemos vacilado. Parece que la cosa funciona.

En Tal cual ya preguntaba mucho. Venía del mundo de la radio, de la noche, y cada tarde flipaba un poco. En algunas cosas, estoy al día, por supuesto. Creo que con las redes estamos mucho más actualizados todos. También me dejaré llevar, eso también mola.

Así, soy como una espectadora más. Preguntaré: '¿Este quién es?'. Y me encantará cuando los colaboradores me digan: '¿Te acuerdas de que el año pasado este estaba con el otro? Pues este'. Me dirán cosas en directo.

Cristina Lasvignes, en 'El diario de verano'. Mediaset España

¿Cómo has vivido la evolución de la crónica social y qué toque le queréis dar con ¡Vaya fama!?

Ahora se hace una crónica social más divertida, distendida y sin ningún ánimo de atacar de primeras. Ningún 'famosete' está hecho con mala baba. Esto es como cuando alguien parodia a un famoso, puede ser con cariño o puede ser con mala baba.

A nosotros lo que nos gustaría es que esos famosos terminaran entrando en el juego y que se picasen. En plan: 'Esta semana me lo voy a currar para que me saquen de la vitrina de la mala fama'. Es que algunos famosos tienen un lado divertido que nos hemos perdido, precisamente, por haberles dado demasiada caña.

¿A quién colocarías en el lado de la mala fama? ¿Y de la buena?

A cualquiera que no atienda a nuestros compañeros o que sea borde. Ese irá directo a la vitrina de la mala fama. Y en la de la buena pondría a María del Monte. Cuando a María la tratas y la entrevistas sin ir a por ella, es una tía maravillosa.

¿Y a Kiko Rivera?

A Kiko... Cuando termine de aclararse un poco el tema y qué ha pasado con Irene Rosales... Ahora está un poco en la cuerda floja.

"Anne Igartiburu tiene esa cara dulce y amable, pero cuando la conoces en privado es un poquito más como yo, más rock and roll de lo que parece"

¿Crees que acabará hablando en televisión o en una revista sobre su ruptura, pese a decir que no?

No sé. 'Donde dije, digo Diego', lo vemos todos los días, está a la orden del día. Pero, oye, a lo mejor alguna vez es la de verdad y nunca más habla.

¿Cómo vas a llevar enfrentarte al dato de audiencia, después de vivirlo durante unos meses en El diario?

La tele podría ir como la radio, con el EGM. Te da tiempo a entrenar, a rodar, a que te conozcan y a que te quieran. Eso lleva un proceso.

Lo primero que hago todas las mañanas es abrir mi teléfono y ver en WhatsApp el dato. Así que el domingo me levantaré corriendo a verlo. Y el lunes. Ojalá sea bueno y, si no, pues habrá que intentarlo y trabajar para que se nos quiera.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, con los 'famosetes' de '¡Vaya fama!'. Mediaset España

Tomáis el relevo de un programa tan asentado en la cadena como era Socialité. ¿Has podido hablar con María [Verdoy] o Antonio Santana?

Es que yo he estado en Mediaset en agosto. Ahora en septiembre he pensado: '¡Cuánta gente!'. No he tenido ni tiempo de verles. Al final vamos en la misma franja horaria, también con crónica social, pero se le va a dar un rollo diferente, con nuestra directora Lorena a la cabeza. Ellos han estado mucho tiempo ahí y haciéndolo fantásticamente bien. Así que... Yo lo firmaba.

Tendréis enfrente a D Corazón en La 1. ¿Conoces a Anne Igartiburu, habéis comentado algo?

Anne es una de esas personas que te sorprende. La conocí hace un millón de años. Tiene esa cara dulce y amable, pero cuando la conoces en privado es un poquito más como yo, más rock and roll de lo que parece. Es una tía fantástica.

Competimos, pero creo que son programas con enfoques diferentes. Ya lo habéis visto con 'los famosetes', es un tono más gamberro y divertido. Vamos a crear nuestro propio contenido y luego con la infiltrada que tenemos en Supervivientes, que eso es 'made in Mediaset', son temas nuestros. Creo que nos vamos a diferenciar bastante.

"Socialité' ha estado mucho tiempo ahí, con los presentadores haciéndolo fantásticamente bien. Yo lo firmaba"

¿Va a cambiar mucho tu vida trabajando en fin de semana?

Yo he trabajado de noche hasta las seis de la mañana, en matinales, de miércoles a domingo... Me he trabajado todos los horarios. Es verdad que nunca he trabajado en fin de semana con hijos. Me tendré que adaptar y ellos igual. Nos adaptaremos. A papá le tocará ir a más partidos que a mamá las mañanas de los sábados y ya está.

¿Cómo ha sido el feedback del público en El diario?

Salgo totalmente enamorada, estoy con el corazón partido. Tengo una ilusión por empezar ¡Vaya fama!, pero me lo he pasado tan bien en este mes y medio. He tenido una aceptación por parte del equipo tan buena, me han cuidado tanto... Me han protegido y enseñado. Me da mucha pena.

Lo que me ha llegado ha sido bueno, ha sido cariño por parte de la gente. Al final, sustituyes a alguien insustituible, con mucha personalidad, y eso me daba respeto. Me gusta que me hayan aceptado, que digan: 'Oye, no tenéis nada que ver el uno con el otro, pero a ti también te hemos querido este verano'.

Jorge Javier Vázquez y Cristina Lasvignes. Mediaset España

¿Te ha ido escribiendo Jorge a lo largo del verano? ¿O ha desconectado?

Ha desconectado absolutamente. Al principio y ahora al final sí que me ha llegado algún mensaje de él. En medio, ha estado desconectado, como tiene que ser. Me ayudó muchísimo a quitarme los nervios y ahora me ha dicho que estaba encantado con lo que había hecho.