Balón de oxígeno para Telecinco: 'Supervivientes: All Stars' lidera con su estreno más complicado (16,8%)

Cuando en agosto BLUPER analizaba que Telecinco necesitaba con urgencia que arrancase la nueva temporada, no era en vano. Mediaset adelantó el inicio de Supervivientes: All Stars 2 a la 'semana oficial' de estrenos y regresos de la cadena (a partir del próximo lunes) con gran tino: la gala inaugural lideró la noche del jueves ampliamente.

El accidentado pistoletazo de salida del reality show cosechó un 16,8% de cuota de audiencia, reuniendo una media de 970.000 espectadores. Según la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media, el programa llegó a alcanzar el 23% de share en los minutos finales de la gala.

Eso sí, el formato de Cuarzo Producciones acusa la inercia veraniega del canal y baja respecto al estreno de la primera edición, que marcó un 17,4% y 1.381.000 seguidores. Cabe recordar que esta empezó en junio de 2024 e inmediatamente después de Supervivientes 2024.

La 1 fue segunda opción de la noche con la película El correo, obteniendo un 12,6% y 1.167.000 espectadores. En Antena 3, La encrucijada marcó un 9,4% y 690.000 televidentes.

laSexta emitió El Taquillazo: Bus 657, el golpe del siglo, con un 4,5% y 324.000 seguidores. La última entrega de Mis raíces, que tuvo como protagonista a Vanesa Martín, no cuajó en Cuatro: 3,2% y 235.000 espectadores.

En el access, El Hormiguero sufrió el fútbol de la pública. Pablo Motos cerró la semana recibiendo a Ester Expósito ante un 13,8% y una media de 1.567.000 espectadores. También el exprés de Supervivientes: All Stars, con un 10,2% y 114.000 fieles. Y es que el Bulgaria-España de clasificación para el Mundial de 2026 hizo un 24,5% y 2.643.000 espectadores.

Más allá del deporte, fue un gran día para La 1 en general, siendo la cadena más vista de la jornada con un 13,9%. TVE sigue fuerte en la tarde gracias a La Vuelta (11,4%), la dupla Valle Salvaje-La Promesa (11,1% y 13,7%) y Malas lenguas (8,6%).

El ciclismo no pudo con Sueños de libertad en Antena 3, que logró un 13,6% este jueves. Después, Y ahora Sonsoles marcó un 11,4%; Pasapalabra, un 20%. Telecinco saldó su tarde de manera discreta, con un 7,9% para Tardear, un 7,2% para El diario de verano y un 6,4% para Agárrate al sillón.

La Hora de La 1 (16,4%) y Mañaneros 360 (12,8%) siguen imparables en la mañana, frente a Espejo Público (12,1%) y Vamos a ver verano (9,3%). En boca de todos registró con un 5,7%; Al rojo vivo, un 9,4%, tras el 13,8% de Aruser@s.