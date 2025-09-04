Rosa Benito reivindica su paso por 'MasterChef Celebrity' y lanza un dardo al universo 'Sálvame': "Iban a por mí"

Rosa Benito se ha convertido en uno de los grandes rostros que ocupará la pantalla cada lunes en la franja del prime time. Lo hará en el programa estrella de Televisión Española, MasterChef Celebrity, que ha presentado la décima temporada en el FesTVal de Vitoria, donde ha estado BLUPER.

La colaboradora de televisión se ha aventurado a mostrar sus dotes de cocina a los ojos de todo el mundo, en concreto, del jurado del programa, a los que ha defendido: "Se han reído mucho con nosotros, se lo han pasado muy bien y nosotros hemos disfrutado mucho con ellos".

Para sus compañeros, ella es "todo un descubrimiento". Una sensación, por lo visto, mutua: "Me he sentido muy a gusto con ellos. Cuando me he visto de bajón, porque lo he estado, siempre me han mandado ánimo y me dicen que soy una luchadora".

No se ha mordido la lengua al hablar de los que una vez trabajaron con ella en Telecinco y ha confesado cómo se sintió cuando conectaron con ella los tertulianos de La familia de la tele en su estreno en la cadena pública: "No podía desear ni bueno, ni malo, ni regular, porque no me nacía".

Rosa Benito en 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Has sido uno de los grandes descubrimientos para tus compañeros, ¿cómo has vivido esta experiencia?

Yo tengo que decir lo mismo. Me he sentido muy a gusto con ellos. Cuando me he visto de bajón, porque lo he estado, siempre me han mandado ánimos y me dicen 'venga, tira para adelante, que eres una luchadora'.

Eso de la palabra luchadora me llega al corazón, me encanta. Qué mejor que dejar un buen recuerdo que dejar un mal recuerdo.

Has participado en varios realities, ¿te quedas con Supervivientes o con MasterChef?

Me quedo con los dos, porque cada uno tiene su momento y cada uno tiene su feeling. Ahora me quedo más con MasterChef, se come y se sufre.



Se come mucho. Es que no paran de ponernos comida.

¿Eras amante de la cocina antes de entrar en el programa?

Soy una mujer de mi casa. Yo cuando hice la primera vez un cocido, que estaba embarazada de mis mellizos, llamé a mi madre porque creía que en el cocido se ponía aceite.



Cuando me casé, no sabía cocinar. Y la vida te hace aprender, pero luego viene MasterChef y te derrumba todo lo que tú creías que sabías, porque no sabes nada de cocina.

"Hay un jurado que desde casa se ve que es muy crítico, pero luego se han reído mucho con nosotros"

Los miembros del jurado suelen ser muy criticados por su carácter, ¿qué opinas?

MasterChef, dentro de todo lo que se ve cuando estamos en casa, es un programa maravilloso. Hay un jurado que desde casa se ve que es muy crítico, pero luego se han reído mucho con nosotros, se lo han pasado muy bien, y nosotros también hemos disfrutado mucho con ellos.

Es verdad que luego llega la hora de la valoración y tienes esa cosita porque tú quieres seguir. Pero claro, ellos son jurado, saben lo que está bien y lo que está mal. El lunes se lo pasó la gente de maravilla, las audiencias hablan y este lunes que viene va a ser aún más brutal porque ya tenemos confianza.

"Cuando me fui, me pusieron de agresiva y dijeron que le pegué a Torito. Los de esa productora iban a por mí a saco"

Los colaboradores que formaban La familia de la tele conectaron contigo en directo, ¿fue incómodo para ti?

Eso quiero aclararlo, porque es verdad que no me lo esperaba. Yo a esa parte de gente, que para mí no me dicen nada, no podía ni desear bueno, ni malo, ni regular, porque no me nacía. Ha habido un

momento en mi vida en el que sé lo que quiero y lo que no quiero, y eso no lo quería.

Cuando me fui, me pusieron de agresiva y dijeron que le pegué a Torito. Lo que pasa es que él llevaba un pinganillo, y a Torito le estaban diciendo los de esa productora que fuera a por mí. Yo estaba viviendo mi programa, que era MasterChef, estaba feliz, y si a mí me lo hubieran

preguntado como se lo preguntaron a mis compañeros, no me pasa nada. Iban a por mí a saco.

'La familia de la tele' conecta con 'MasterChef Celebrity'. RTVE

¿Vives más tranquila desde que no hay ciertos programas en la tele?

No, ya hace mucho tiempo que vivo tranquila, gracias a Dios. Cuando te quitan los prejuicios, los miedos, el qué dirán, el qué inventarán, cuando a ti todo eso ya te resbala, porque tú eres feliz con tu vida, no me importa ni lo que hay, ni lo que dicen, ni lo que venga.

Lo único que quiero es que mi familia esté bien, vivir la experiencia que estoy viviendo, que para mí es maravillosa. Y la gente se ríe conmigo. Ser un referente para mí es muy gratificante y me quedo con eso. Los miedos lo único que hacen es paralizarte. Yo sé lo que soy y lo que transmito a la gente.