Rocío Flores, el 'bombazo' de '¡De Viernes!' para arrancar nueva temporada: regresa a Telecinco después de tres años de veto

Cuando se avisaba de que ¡De Viernes! empezaría el nuevo curso potente, no era hacía en vano. Este viernes, 5 de septiembre, a las 22:00 horas, arranca la tercera temporada del programa de Telecinco con una invitada más que sorprendente: Rocío Flores Carrasco.

Flores será la protagonista del primer scoop de la temporada. Es decir, se emitirá una entrevista grabada de Santi Acosta a la hija mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Esto significa que es altamente probable que la semana que viene acuda a plató.

