Noche redonda de Antena 3: 'El Hormiguero' arrasa con Reverte (21%) y 'Juego de pelotas' se estrena por todo lo alto (18,6%)

Antena 3 ha empezado el curso con fuerza. La cadena de Atresmedia cerró este miércoles, 3 de septiembre, con un 15,7% de cuota de pantalla, superando a La 1 en más de 5 puntos. Más allá de la estabilidad general de su parrilla, en concreto El Hormiguero y Juego de pelotas fueron los grandes 'culpables' de esta estupenda media diaria.

El programa de Pablo Motos se quedó a tan solo una décima de igualar la cifra del día de su estreno, el pasado lunes. La visita de Arturo Pérez-Reverte lideró con un 21% de share y 2.248.000 espectadores. Fue la emisión más seguida de la jornada y se hizo con el minuto de oro: 26% y 2.690.000 televidentes a las 23:02 horas.

El formato de 7yAcción dejó al resto del access prime time en undígito. En Telecinco, First Dates marcó un 9,5%, antes de dejar su hueco este jueves a Supervivientes All Stars, mientras que El Intermedio sacó músculo en laSexta con buen 7,3%.

En La 1, las tres entregas de Viaje al centro de la tele promediaron un 5,7%, un 7,6% y un 8,7%. Cifras y Letras registró un 5% con sus nuevas entregas, tras un verano de reposiciones en La 2, y el programa repetido de Viajeros Cuatro se conformó con un 4%.

En el prime time, Juego de pelotas arrancó su andadura en Antena 3 con un excelente 18,6% de cuota de pantalla, reuniendo una media de 1.393.000 espectadores. El concurso de Juanra Bonet se convierte así en el mejor estreno televisivo de nuestra pantalla desde hace más de dos años.

¡WOW! @El_Hormiguero firma un gran 21% de share y una media de 2.248.000 espectadores en @antena3com



🐜 LO + VISTO DEL DÍA EN TV



🐜 LÍDER a 13.2 puntos de distancia de la 2º opción



🐜 Más de 4.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lN624eVp7B — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2025

DATAZO del ESTRENO de #JuegoDePelotas en el prime time de @antena3com



🟡 LÍDER con un 18.6% de share y una media de 1.393.000 espectadores



🟡 Más de 3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/71fGtA0iY2 — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2025

#FirstDates3S repite como lo + visto de @telecincoes subiendo de nuevo con un 9.5% de cuota, 986.000 de audiencia media y 2.639.000 espectadores únicos



🏹 De nuevo 2ª opción de su franja



🏹 Obtiene un perfil bastante homogéneo #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/amZG0TcEcr — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2025

VUELVE @CifrasLetrasTVE con nuevas entregas en @la2_tve



🧠Los dos programas de estreno promedian un 5% de share y una media de 522.000 espectadores



🧠 Gran fidelidad (54.8%) y +60.1% por encima de la media de la cadena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/orzVdKKJ5t — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2025

#NoSomosNadie es LO + VISTO de @TENtv en el día con un 1.2% de share y una media de 98.000 espectadores



➡️ +22.3% por encima del canal en el día



➡️ 702.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/LqQnESfbWk — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2025

Telecinco emitió la película La ciudad perdida, que anotó un 8,6%. Corazones de acero logró en Cuatro un 5,2%. Saber y ganar inauguró etapa en La 2 con un 3,4% y un 2,5%, y la serie Imperio pasó desapercibida en la noche de laSexta, con un 2,6%. La pública desplazó ¿Algo que declarar? al late night, cosechando un 7,4%.

La tarde también es territorio de Antena 3 y este miércoles volvió a demostrarse. Sueños de libertad rozó el 14% de cuota y casi los 1,2 millones de espectadores de media. Y ahora Sonsoles certifica su buen inicio de temporada con un 11,8% y Pasapalabra sigue en otra liga, con un 20,8%.

El horario vespertino de Telecinco se saldó de la siguiente manera: un 8,6% para el antepenúltimo programa de Tardear, un 8,7% para El diario del verano y un 8,1% para Agárrate al sillón. En La 1, la convulsa Vuelta a España obtuvo un 12%, con Valle Salvaje y La Promesa en plena forma después (11,2% y 13,3%). A continuación, Malas lenguas logró un 8,2%.

Bajada para No somos nadie en la tarde de Ten. El espacio de María Patiño y compañía registró un 1,2% de share, pero se mantiene aún como lo más visto del día en la cadena propiedad de Secuoya.