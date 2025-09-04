¿Quién mató a Jana en ‘La Promesa’? La serie de La 1 resuelve el misterio y desvela quién disparó

Hace unos meses, Jana murió en la serie La Promesa tras recibir un disparo en su habitación, poco después de casarse y cuando esperaba un bebé. Agonizó durante varios días y finalmente falleció, muriendo también el hijo que iba a tener con Manuel.

Desde entonces había una pregunta en el aire: ¿quién mató a Jana en La promesa? Un asunto que seis meses después ya tiene respuesta, tras la emisión del episodio de este 4 de septiembre. En la escena final aparecían Leocadia (Isabel Serrano) y Lorenzo (Guillermo Serrano) teniendo una discusión.

Lorenzo le llevó una prenda de Ángela, para demostrar que está viva. Pero Leocadia pedía verla para creerle. Lorenzo le recrimina que está comenzando a cansarse, y que de seguir ella con esa actitud va a provocar que le acabe enviando una oreja.

“Autoriza mi matrimonio con tu hija”, le pedía Lorenzo finalmente. “Si hago eso ya estaré condenando a ser una feliz para siempre y eso no es justo”, le reprochaba la madre de Ángela. Y le aseguraba que no era justo, y que esa relación no es lo que quiere para ella, pues se merece “un futuro brillante, dichoso”.

“Pídeme lo que quieras menos eso, lo que quieras. Si lo tengo te lo daré”, le imploraba Leocadia, muy vulnerable. “Quiero a Ángela”, insistía el personaje que interpreta Guillermo Serrano.

Leocadia fue quien disparó a Jana en 'La Promesa'.

“Lo harás. Encontrarás la manera de convencerla y sabes por qué”, advertía. Y justo después soltaba la bomba: “Porque le voy a contar a todo el mundo, y a tu hija, la primera, que fuiste tú quien mató a Jana”.

Así, finalmente, se ha desvelado que fue Leocadia quien disparó a Jana estando embarazada, aunque no se ha explicado qué es lo que le motivó a hacerlo. Y para descubrir esas razones habrá que esperar hasta el lunes, pues mañana La 1 emitirá un episodio especial sobre Manuel, que permitirá refrescar toda la historia de Jana y su muerte.

En la actualidad, La Promesa se emite entre las 18:25 y las 19:20 horas, antes de pasar el testigo a Malas lenguas. La serie goza de buena salud en cuestión de audiencias, y en la tarde de ayer miércoles anotó un 13,3% de cuota de pantalla con 904.000 espectadores de media.