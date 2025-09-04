Marta Riesco, sobre la entrevista a Rocío Flores en ‘¡De Viernes!’: “Es fría, interesada, y no tan tonta como creen”

¡De Viernes! arranca mañana una nueva temporada, y lo hace con tres platos fuertes: la incorporación de Lydia Lozano y entrevistas a Montoya y a Rocío Flores, después de que ambos hayan estado un tiempo apartados de los medios. En el caso concreto de la hija de Antonio David Flores hablamos de dos años y diez meses desde su última intervención.

Desde No somos nadie han arrancado su emisión haciéndose eco de esta entrevista, y María Patiño ha querido saber la opinión de su compañera Marta Riesco. Y es que Marta conoció bien a Rocío, pues fue pareja de Antonio David durante tres años.

“Le han quitado ya el veto que tenía toda esta trama”, explicaba la antaño reportera de El programa de Ana Rosa. “Era la última que quedaba. Ella estaba deseando volver a la televisión, y vuelve”, exponía Marta.

Al hablar de vetos, Riesco se hacía eco de la lista de nombres que dejaron de pronunciarse en Mediaset por orden de dirección, entre los que estaba Antonio David Flores y su hija Rocío, Kiko Rivera, Gloria Camila Ortega o Bárbara Rey. De manera paulatina esos vetos se fueron levantando, y ahora parecen haber llegado a su fin con esta entrevista a la que fuese concursante de Supervivientes.

Marta Riesco sabía que Rocío Flores hablaría para Telecinco desde hace unos días. “Es algo que estaba claro que iba a pasar, por mucho que diga que le han destrozado la vida. Les gusta la tele, que no está mal, a mí también me gusta, me preparé para ello”, puntualizaba. “Les han destrozado la vida, pero el dinero les va a devolver esa vida”, añadía.

Marta Riesco opina de la vuelta de Rocío Flores a la TV: "les gusta la televisión".#NoSomos4S pic.twitter.com/NamV1XmepS — TEN TV (@TENtv) September 4, 2025

La reportera quiso poner el foco en cómo formó parte del círculo de Rocío Flores “tres años, uno de ellos que no lo sabíais los demás”. Patiño le preguntó si Rocío fue una persona importante para ella, y Riesco lo negó: “Importante, no. Pero compartí mucho tiempo con ella. Formó parte de lo que era una familia para mí”.

Por último, María Patiño quiso que Marta definiese a Rocío con tres palabras, y optó por elegir “fría, interesada, y no tan tonta como creen”. A lo largo de la emisión, Rocío Flores volvió a estar sobre la palestra en varias ocasiones.

Más adelante, incluso, Marta, ejerciendo de reportera, abandonó el plató de No somos nadie y acudió al lugar donde ¡De Viernes! graba sus scoops. Un lugar en el que Rocío Flores había estado este jueves para dar las declaraciones que mañana noche veremos.