La cuarta temporada de 'La caza' salta de TVE a Movistar+: nuevas incorporaciones y una localización mitológica

La caza Irati aterriza en Movistar+ después de su paso por Televisión Española y otras plataformas de streaming. José Manuel Lorenzo, de DLO Producciones, ha revelado que "las tres primeras temporadas en TVE funcionaron muy bien, pero no estábamos pensando en continuar". Sin embargo, llega una cuarta con giros de guion en su trama con los que pretenden sorprender a los espectadores.

La han presentado este jueves, el mismo día de su estreno, en el FesTVal de Vitoria, donde ha estado presente BLUPER. Ocho capítulos que transcurren en la selva de Irati, que "puede ser un lugar precioso y un lugar que da mucho miedo", según ha comentado Agustín Martínez, creador de la serie.

Megan Montaner interpreta a Sara Campos, que después de perder a Víctor, su expareja, decidió alejarse de la investigación y completó su formación académica. Ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. "Echaba de menos a Sara. Me cambió mucho personalmente y profesionalmente", ha confesado la protagonista.

Un personaje que le ha traído muchas alegrías, pero también mucho drama. "Siempre está sufriendo", ha reconocido. Sin embargo, la incorporación de Gloria Mencía, una joven inspectora de la UCO, cambiará todo. Silvia Alonso será la encargada de encarnar al nuevo rostro de la ficción.

"Aparentemente es una mujer amable, profesional y tranquila, pero poco a poco vamos a ir viendo que no es lo que parece. Tiene algo inquietante", ha desvelado la actriz. Además, trabajar con ese elenco le ha supuesto una gran alegría, sobre todo con Megan, ya que ambas mantienen una gran amistad después de trabajar en otros proyectos juntas.

Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez. Gtres

"Nunca voy a visitar a nadie, pero siempre iba a visitar a Megan porque siempre estaba rodando en sitios increíbles", ha comentado refiriéndose a los lugares tan sorprendentes en los que se graba La caza. Y es que, los creadores han reconocido que "la clave para encontrar la localización perfecta es que sea un lugar de difícil acceso".

Silvia ha contado que no es la primera vez que surge la oportunidad de participar en la serie: "He estado a punto de estar en otras temporadas y al final no pudo ser. Entonces tenía esa espinita clavada y estoy muy contenta de estar aquí. Ha sido un rodaje muy bonito, muy especial".

Una de las grandes incógnitas del thriller es, precisamente, el personaje de Gloria. Ni su propia intérprete conoce los secretos que esconde. Por ello, ha pedido que continúe la historia: "He estado haciendo este personaje sin saber muchas cosas, que espero que me vayan contando. Ha sido lo prometido. Necesito que haya otra temporada, por favor lo pido".

Los creadores de La caza Irati han definido la nueva entrega como "ambiciosa". "Cuando surge la oportunidad de hacer una cuarta temporada, teníamos en la cabeza que habíamos terminado un ciclo, que era la primera trilogía de La caza, y que tenía que haber un salto de calidad", ha explicado Agustín.