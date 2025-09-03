Telecinco estrena la serie 'La Agencia' el próximo miércoles para competir contra 'Juego de pelotas'

El próximo miércoles 10 de septiembre, a las 23:00h, Telecinco estrenará La Agencia, la versión española de una de las ficciones europeas más reconocidas, Call my Agent!. La serie se ha presentado en el FesTVal de Vitoria, donde esta misma tarde tendrá lugar el preestreno de su primer episodio con la presencia del elenco principal.

Esto significa que la serie, producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España, con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos, competirá en la tercera noche de la semana con Juego de pelotas. El concurso de Juanra Bonet tendrá su puesta de largo esta noche en Antena 3, y habrá que ver cuánto podrá hacer sombra a esta serie.

Víctor Pedreira coordina el guion de La Agencia, mientras que la dirección corre a cargo de David Molina Encinas. La serie se adentra en el mundo de los representantes artísticos, quienes manejan las carreras de los famosos desde la trastienda.

Con un tono fresco y humorístico, La Agencia explora las tensiones, egos, romances y conflictos personales que rodean a estos profesionales. La serie pone el foco en sus dilemas laborales y vitales, mostrando un entorno competitivo y brillante lleno de sorpresas constantes.

El reparto está encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo. A ellos se suman Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo, aportando frescura al conjunto coral.

Javier Gutiérrez en una imagen promocional de 'La Agencia'. Mediaset

Cada capítulo contará con la colaboración de una estrella invitada, que se interpretará a sí misma en una trama independiente. Entre los nombres confirmados se encuentran Belén Rueda, Jaime Lorente, Hiba Abouk, Jose Coronado, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo y Ernesto Sevilla, entre otros.

La ficción adapta la premiada serie francesa Call My Agent!, reconocida con un International Emmy Award y éxito internacional en Netflix. El formato ha sido llevado a países como Reino Unido, Italia, Turquía e India y, además, prepara una nueva versión para Hispanoamérica, coproducida por Eva Longoria.

Daniel Écija ha explicado que La Agencia “no es una réplica” de la serie original, sino una reinterpretación desde la realidad española. El creador busca recuperar la comedia con tintes realistas, personajes complejos y ritmo narrativo, para ofrecer entretenimiento con resonancia emocional.

La historia arranca en Rebecca Talent, una de las agencias de representación más destacadas del país. Allí, Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano) intentan mantener su exigente trabajo en equilibrio con vidas personales marcadas por crisis familiares y sentimentales.

El primer episodio contará con Belén Rueda como invitada especial. Su personaje se enfrenta a un dilema profesional al estar cerca de conseguir un papel decisivo en una producción internacional dirigida por Quentin Tarantino, mientras la agencia vive un terremoto interno provocado por la ruptura entre Gabi y Andrea.

Con esta propuesta, Telecinco apuesta por una comedia dramática cargada de ritmo, ironía y humanidad, en la que ficción y realidad se entremezclan gracias a la participación de figuras reconocidas del cine y la televisión española.