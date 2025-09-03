Giro de 180 grados en RTVE: suprime el ‘Telediario’ en simulcast de La 2 y cuadruplica ‘Cifras y letras’

RTVE anunciaba ayer que Pepa Bueno trasladaría este miércoles el plató del Telediario 2 a una pequeña aldea de Ourense, San Vicente de Leira, en una edición especial del informativo. Desde allí abordará sobre el terreno la oleada de incendios forestales que ha afectado este verano a España, en una entrega que se podría ver en simulcast en La 1, La 2 y Canal 24 horas.

Sin embargo, a pocas horas de la emisión, RTVE ha dado un giro de 180 grados a la parrilla de La 2 y ha reestructurado su contenido para el prime time. Así, y a pesar de que en la web del ente público todavía no figura el cambio, finalmente no se emitirá Telediario 2 en la segunda cadena.

En un movimiento un tanto insólito, La 2 emitirá hasta cuatro entregas consecutivas de Cifras y letras. Entre las 20:30 y las 21:30 se emitirán dos programas repetidos, correspondientes a las entregas 145 y 146. A continuación, desde las nueve y media, se podrán ver dos programas nuevos, correspondientes a las entregas 314 y 315.

De esta manera, el formato retomará su curso, tras la pausa por las vacaciones, poniendo en juego 22.000 euros de bote. Como es habitual, estará presentado por Aitor Albizua, junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz.

Cifras y Letras está en racha y en el mes de agosto ha igualado su mejor marca histórica con su segunda emisión. El concurso no solo sigue creciendo en audiencia, sino que también ha incrementado su presencia en redes sociales, donde cuenta con una fiel comunidad de seguidores.

Imagen de 'Saber y ganar'.

Tras Cifras y letras le llegará el turno a Saber y ganar. Y es que La 2 bautizó la programación nocturna de este miércoles con el lema de Aprender jugando, llevando al prime time sus dos mayores exponentes de concursos culturales.

En el primer programa de este miércoles, a las 22:30 horas, están invitados seis concursantes históricos: Victor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, David Díaz, Víctoria Folgueira y Jero Hernández. Concursarán en parejas y se enfrentarán a pruebas que mezclarán preguntas de conocimiento general con preguntas relacionadas con la historia del concurso.

También habrá un guiño a los nuevos programas de fin de semana, con Rodrigo Vázquez como invitado especial. En el segundo programa se recupera el formato habitual, con Fer Castro, Luis Felipe Blasco y Alberto Galindo como concursantes.