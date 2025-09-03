Belén Esteban interrumpe ‘No somos nadie’ con una última hora y se lleva un tirón de orejas: “Igual estabas distraída”

La tarde en No somos nadie, el nuevo programa heredero del espíritu de Sálvame que se emite en TEN, ha sido agitada. Por un lado, la dirección ha tenido que intervenir en una discusión entre Kiko Matamoros y María Patiño, que se acusaban mutuamente de faltarse el respeto. Y, por otro, Belén Esteban ha protagonizado un delicado momento, que le ha valido un tirón de orejas.

El programa se encontraba hablando sobre Terelu Campos cuando Belén pidió la palabra. “Oye han publicado una cosa ahora mismo”, anunciaba, como si se tratase de una noticia de última hora. La información en cuestión es que Mar Flores publicará sus memorias el próximo 10 de septiembre.

No era, precisamente, una noticia novedosa. De hecho, todos los programas que recogen la crónica social se habían hecho eco ya de esta publicación a lo largo de toda la jornada. Sus compañeros no pudieron ocultar su incredulidad ante esta interrupción, y más, porque el propio programa tenía previsto hablar del tema.

“Belén hay una escaleta”, le afirmó el director David Valldeperas, dando a entender que no era el momento en el que tocaba hablar de la modelo y futura concursante de Decomasters. “Perdona, yo he estado en la reunión y no he visto el nombre de Mar Flores”, respondió Belén con rapidez. “Igual estabas distraída...”, le reprochaba con ironía David Valldeperas.

Kiko Matamoros, por su parte, deslizaba que incluso habían estado hablando del tema. “El tercer día...”, lamentaba María Patiño, por su parte, sobre el despiste de su compañera. “Parece mentira”, añadía Kiko, como reproche.

Belén Esteban en 'No somos nadie'.

“Sí, vamos a hablar de eso”, terminaba por confirmarle María Patiño a Belén Esteban. Al ver el revuelo que había causado su información de última hora, la antaño ganadora de Más que baile se limitó a decir: “Déjame tranquila”.

En la jornada de este miércoles, Belén Esteban también tuvo un peso especial en No somos nadie. Al inicio del programa anunciaron que se montaría en un simulador de vuelo, algo que para ella es muy novedoso. Tanto es así que admitió ser miedosa, tanto como para no montar siquiera en atracciones de feria.

“Yo, conociendo a Valldeperas, que el avión dé tres vueltas. La que puedo montar puede ser muy gorda”, advirtió al inicio de la entrega Belén, que abandonó el plató a media tarde para subirse al simulador en cuestión.