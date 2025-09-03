Atresmedia presenta 'Las hijas de la criada' con un emotivo mensaje de Sonsoles Ónega: "Me hace muchísima ilusión"

El best seller de Sonsoles Ónega llegará próximamente a la pantalla. Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, se estrenará en exclusiva en atresplayer el próximo mes de noviembre. La producción se ha dado a conocer este miércoles en el FestTVal de Vitoria, en un acto en el que han participado sus protagonistas y donde también se han mostrado las primeras imágenes.

La ficción está inspirada en la novela homónima de la periodista, ganadora del Premio Planeta 2023, y está producida por Buendía Estudios Canarias junto a Atresmedia. Constará de ocho episodios de 50 minutos y ha sido rodada en distintos enclaves de Galicia, Madrid y Canarias.

La presentadora de Y ahora Sonsoles no ha podido asistir, pero ha dejado un mensaje para demostrar su apoyo al proyecto: “Te emociona mucho ver que todo eso que tú has sentido y has trasladado a las páginas de una novela ahora se pueda ver”.

En el vídeo emitido en la rueda de prensa, donde se encontraba BLUPER, ha reconocido también que le hace “muchísima ilusión” porque es la primera vez que uno de sus libros se adapta a la ficción televisiva y ha asegurado que, en ocasiones, “mejora la trama gracias a los detalles”.

El elenco principal está encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, quienes comparten protagonismo con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños y Roque Ruiz, entre otros intérpretes.

Presentación de 'Las hijas de la criada' en el FesTVal. Antena 3

Se trata de un drama ambientado a inicios del siglo XX, que narra la historia de la familia Valdés. La trama se desarrolla entre un pazo gallego y una Cuba marcada por su pasado colonial, y aborda cuestiones como las pasiones prohibidas, las traiciones, las diferencias sociales, los celos y los secretos familiares.

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Verónica Sánchez ha definido a su personaje, Inés Lazariego, como "un regalo": “Ella cree en la igualdad de clases y a la vez tiene un matrimonio que la está destrozando”.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

En el apartado creativo, Montse García ejerce como directora de ficción de Atresmedia y Sonia Martínez como productora ejecutiva. La dirección está a cargo de Menna Fité y Alejo Flah, con Lucía Alonso-Allende como coproductora ejecutiva.