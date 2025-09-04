Adara Molinero se quita la "espinita" de 'Supervivientes All Stars': "Se ha negociado el caché que me merezco"

Adara Molinero se adentra por tercera vez en la aventura del formato más extremo de la televisión. Esta vez con intención de salir victoriosa y dejar atrás el mal sabor de boca con el que se quedó en la primera edición de Supervivientes All Stars.

Su participación se confirmó el pasado 1 de septiembre en la presentación del reality de Telecinco en el FesTVal de Vitoria. En la rueda de prensa, donde estuvo presente BLUPER para conocer los detalles del programa de Telecinco, confesó: "No me arrepiento de haber abandonado, porque estaba muy mal, pero me he sentido muy fracasada".

La concursante ya se encuentra en Honduras y este jueves dará comienzo a su andadura por los Cayos Cochinos. Tendrá que competir con 13 exconcursantes de ediciones anteriores que destacan por su destreza en el programa, entre los que se encuentra Elena Rodríguez, su madre. "Saben por donde me pueden atacar, mi madre es mi talón de Aquiles", reconoce.

Pese a que ha desvelado que hay uno de sus compañeros con el que no le hace ilusión vivir esta experiencia, mantiene que "quiero empezar desde cero y que allí se formen los roces con la convivencia".

Adara Molinero en el FesTVal de Vitoria. Gtres

¿Qué te motivó a regresar a Supervivientes All Stars?

Esta vez estoy preparada. Para mí es cerrar el capítulo y darle un poco de sentido a todo. Me fui de Supervivientes All Stars, pero me hizo aprender mucho como persona.

Me equivoqué totalmente al elegir ese momento para ir, porque yo creo que cuando se hacen las cosas se tienen que hacer no solamente porque sea trabajo, sino porque te apetece, te ilusiona, te va a aportar mucho. Sentía que no estaba bien, pero me decía: 'Tienes que ir a trabajar, tienes que hacerlo'. Y me forcé a mí misma.

En la primera edición de All Stars decidiste abandonar.

La verdad es que iba súper presionada, sentía que se me exigía mucho, que tenía que dar demasiado de mí, como superarme más todavía de lo que lo hice la otra vez y al final mi cabeza "petó". Fue la presión de mi entorno, de la gente y, al escucharlo, me la metí yo a mí misma.

¿Sientes que tienes algún rival o persona con la que no te llevas bien dentro del concurso?

Yo voy limpia, no quiero ir con nada en contra de nadie. Quiero empezar desde cero, que allí se formen los roces con la convivencia, aunque sí que es verdad que con unos sientes más feeling que con otros, porque al final somos personas. Con Alejandro Albalá, por ejemplo, no siento feeling.

A lo mejor en unas circunstancias normales te puedes llevar bien con una persona, pero allí te puedes 'matar' porque estás irascible por el hambre.

¿El hecho de que tu madre también concursara influyó en tu decisión de aceptar? ¿Cómo reaccionó Elena al enterarse de que ibas a vivir de nuevo esta experiencia?



Sí y no. Es una realidad que va a ser un apoyo para mí, pero también va a ser mi talón de Aquiles allí. He hecho muchos realities, pero en este quizás es en el que más vulnerable me voy a sentir en cuanto a ella, en cuanto a no saber frenar a tiempo y en gestionar mis emociones. Al final, junto con mi hijo, es la persona más importante de mi vida.

No le gustó que aceptara, me dijo que no, porque ella sufre mucho por mí. Incluso nos picamos un poco. Yo le pregunté: '¿Yo no y tú sí?'.

Adara Molinero y Elena Rodríguez. Telecinco

Si tu madre abandonara o fuera expulsada antes que tú, ¿te afectaría emocionalmente?

Me dolería muchísimo, claro. Es distinto entrar con ella que ir solas de equipo, pero tampoco es el fin del mundo, la veré en la vida real.

Me afectaría por el tema de no seguir viviendo la experiencia juntas. Porque es algo increíble, es algo que debería vivir todo el mundo.

Llevas tiempo vinculada a Telecinco y cuentas con la confianza de Cuarzo Producciones. ¿Qué significa para ti este respaldo?

Es increíble en todos los sentidos y me siento cuidada. En el sentido de hacer realities, de crear contenido, porque te tienen ahí enganchado continuamente. Lo he vivido en mi casa y no me podía despegar de la pantalla.

Y luego tienen esa otra parte que es muy humana, que es muy importante, porque somos personas, no somos máquinas. Para eso podrían hacer personajes con la IA y mandarlos, pero somos personas, somos vulnerables muchas veces.

Cuarzo también se encarga de La isla de las tentaciones. ¿Te animarías a participar?

No, no me vería ahí. Yo soy una persona súper sensible, muy sensible, que lo vive todo a flor de piel, lo bueno y lo malo.

Y también soy muy consciente de mis heridas, de lo que he vivido a lo largo de mi vida. Creo que a mí me podría hacer mucho daño, entonces no.

Además de la preparación mental, ¿has trabajado también en tu estado físico para afrontar la aventura?

He estado entrenando, sí. Y podría ganar casi todas las pruebas, pero el tema psicológico también es muy importante y depende de la prueba que nos pongan.

Adara en el FesTVal de Vitoria. Gtres

Tienes seguidores fieles, pero también detractores. ¿Cómo gestionas esas críticas?

Hay personas que, por mucho que les expliques, no quieren entender nada y para las que nunca nada va a ser suficiente.

Yo me voy allí a ser yo. A quien le guste, estaré agradecidísima de corazón, porque lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Y a quien no le guste, lo siento muchísimo. Soy imperfecta, y estoy segura de que me voy a equivocar.

¿Consideras que tu paso por diferentes programas hace que te juzguen con más dureza?

Sí, hay muchas personas que no lo entienden. A mí se me ha juzgado mucho como madre, porque parece que me voy a ir de vacaciones a tomar el sol.

Hay una parte que me apetece, lógicamente, y que tengo que tener ganas. Pero hay otra que voy a trabajar por y para mi hijo, para poder alimentarle, llevarle al colegio y cubrir todos los demás gastos que tiene un niño, que parece que se olvida.

¿Crees que es mejor ir al concurso con una estrategia marcada? ¿Estarías dispuesta a ocultar tus sentimientos?

No, sería fallarme a mí misma. Ocultar sentimientos sería fallarme a mí misma. Jamás, pero ni en un reality ni en mi vida normal. Alguna vez lo hablé con mi madre y dijimos: 'Tendremos que hablar algo, ¿no?' Pero no, porque ahí no sabes lo que puede pasar.

Si ganas el programa, ¿en qué destinarías el premio?

Pienso más en el reconocimiento que te da el premio que en el dinero. Voy a luchar para que me digan ganadora, y lo digo de verdad, no es por ser bien queda.

¿El aspecto económico ha sido un factor determinante para aceptar esta propuesta?

Se ha negociado el caché que me merezco. Ha sido una parte importante, es una buena cantidad. Pero, para mí, es un 50-50. O sea, 50% lo que me pagan y 50% las ganas de quitarme esa espinita. Sentir que puedo hacerlo.