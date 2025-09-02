TVE busca impulsar a Pepa Bueno en el 'Telediario 2' en simulcast con La 2 y con un especial sobre los incendios

TVE busca lograr el liderazgo del Telediario 2. Por ello, la cadena pública ha optado por extender la emisión simultánea del informativo a La 2, con motivo de impulsar los datos del boletín que conduce Pepa Bueno. Además, la presentadora abandonará el plató este miércoles 3 de septiembre para informar desde San Vicente de Leira (Orense), una villa marcada por los incendios.

Tal y como ha anunciado el propio Ente, el informativo será de forma simultánea en La 1, La 2, Canal 24 Horas y RTVE Play. De manera temporal, ocupando la franja habitual de Cifras y letras, cuyo estreno de su tercera temporada se ha pasado al prime time del segundo canal de TVE junto con una emisión especial de Saber y ganar.

Como adelantaba Vertele, este movimiento no sólo será el miércoles 3 con motivo del especial informativo sobre los incendios, sino también este martes 2 de septiembre. Este movimiento, con el que se busca acumular un mayor número de espectadores, ha provocado que la cadena vaya a desplazar el partido del EuroBasket 2025 a Teledeporte.

Este martes, las reposiciones de Cifras y letras se desdoblarán, sirviendo tanto de telonero del informativo como el programa que busca aprovecharse del efecto arrastre.

En su primer día al frente del Telediario 2, Pepa Bueno anotó un 13,2% de cuota y 1.381.000 espectadores, cifras alejadas del 18,2% de share y 1.780.000 seguidores que tuvo Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés al mando.

Pepa Bueno en plató del 'Telediario 2'. RTVE

Por otro lado, la Corporación busca tener cercanía con los televidentes. De ahí que el informativo de las 21:00 horas de esta jornada se realice en San Vicente de Leira. Esta villa de Orense ha sido una de las más azotadas por los incendios del pasado mes de agosto.

La mayor parte de las casas de este pueblo gallego ardieron y el paisaje que se ofrece es el de un páramo ennegrecido y sin vida. Un escenario desolador con el que se busca mostrar a los espectadores la cruda realidad que se está viviendo en las áreas más afectadas por las llamas.

Bueno conversará con el alcalde de la localidad, Enrique Álvarez, así como con una de las vecinas afectadas por el fuego, Dominga. De la misma manera, conversará con Ainara Suárez, la periodista que ha estado cubriendo los incendios en este pasado mes de agosto.

La periodista recorrerá también el monte quemado con la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez Oleaga, para hablar de la superficie forestal en España y para que explique cómo habría que gestionarla en invierno para que no vuelva a ocurrir una tragedia así.

Se incluirá además un reportaje sobre el abandono rural como una de las causas del aumento de incendios y otro sobre qué ha pasado 30 años después en Millares, una zona afectada por los incendios de 1994 en la Comunidad Valenciana.